Investigan a padres del menor que fue encontrado en el Cerro del Pueblo, podrían fincar responsabilidades, en Saltillo

La tarde noche del pasado martes, un menor de dos años fue encontrado por un grupo de vecinos deambulando por el Cerro del Pueblo. Ante esta situación, llamaron a las autoridades, acudiendo elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para resguardar al menor y consignarlo ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), ya que el menor, pese a su edad, aún no estaba registrado en el Registro Civil y no contaba con acta de nacimiento ni documentos que acreditaran su identidad. Por lo tanto, se podría iniciar un proceso legal contra sus padres por omisión de cuidado.

Cerca de las 9 de la noche, se solicitó el apoyo de las autoridades tras el reporte de un menor extraviado de dos años que deambulaba por las calles de la colonia Cerro del Pueblo. Inmediatamente, elementos de la UNIF se trasladaron al lugar para brindar apoyo y resguardar al menor, quien aún no hablaba completamente.

Después de un rato de búsqueda, se localizó el domicilio del menor y de su madre, Abril N., de 24 años, quien se encontraba completamente desesperada buscando al niño junto con el abuelo del menor, manifestando que no se dieron cuenta cuando el niño había salido de su domicilio.

Por lo anterior, los uniformados comenzaron a cuestionar a los familiares del niño, a quienes para poder entregarlo, les solicitaron un acta de nacimiento. Sin embargo, el menor no contaba con este documento, ya que no había sido registrado, y tampoco contaban con un certificado de alumbramiento. Ante tal situación, la mujer y el adulto mayor no pudieron comprobar el parentesco con el niño, quien fue llevado a las instalaciones de la UNIF para su resguardo.

En dicha instancia, se canalizó a la PRONNIF, donde se abrió una carpeta de investigación para verificar por qué el menor no había sido registrado y en qué condiciones se encontraba. Se sospecha que el menor podría ser víctima de omisiones de cuidado constantes. El proceso continúa mientras el niño es resguardado en un centro de atención social.