Saltillo: interponen denuncia por retiro de bandera LGBTIQA+ del Cerro del Pueblo; autoridades investigan caso

Miembros del colectivo Orgullo y Dignidad de la población LGBTIQA+ en Saltillo interpusieron una denuncia ante las autoridades para que iniciaran una investigación por el retiro de la bandera del arcoíris que, en el marco del Mes del Orgullo, fue instalada como intervención urbana en el Cerro del Pueblo de la capital coahuilense.

Fue el pasado 8 de junio, en el marco de los festejos que ha encabezado el colectivo Orgullo y Dignidad, cuando el grupo Senderismo Maravilloses realizó la colocación de una bandera de 180 metros cuadrados que fue instalada en la cara norte de este icono saltillense.

TE PUEDE INTERESAR: En comparación con la jornada anterior, hubo menos vigilancia de gastos en elección del 2024 en Coahuila

“El nombre del cerro no es un nombre sin carga. No es cualquier cerro, no está vacío de intenciones, no sucede porque sí. El nombre del cerro nos dice lo que todes queremos reivindicar”, comunicó la organización tras la colocación.

“Es un recordatorio de la lucha histórica por hacernos de un espacio, por plantarnos sobre un territorio que nos soporta, que nos da cabida, que nos permite permitirnos. El Cerro del Pueblo es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”, indicó.

La colocación de esta bandera fue reprochada por la organización “Cristo Vive”, que también tiene colocada su insignia sobre el mismo cerro, aseverando que la población LGBTIQA+ deseaba con la intervención provocar los valores.

Sin embargo, los miembros de Orgullo y Dignidad aseveraron que no podían atribuirle a la organización cristiana el retiro de la bandera, aunque sí anunciaron el deseo de que el caso fuera investigado, pues todo parecía indicar que el retiro había sido por un tercero y no por obra de la naturaleza.

En el marco de la colocación de la bandera, los miembros del colectivo Orgullo y Dignidad comunicaron a las autoridades la acción, por lo cual la misma autoridad tendría registros de sus videocámaras de seguridad para indicar sospechas de quién sería la persona responsable.