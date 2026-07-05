Ramos Fest 2026 apuesta por el turismo y la gastronomía con Monclova como invitada

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Ramos Fest 2026 apuesta por el turismo y la gastronomía con Monclova como invitada
    El Ramos Fest pretende consolidarse como uno de los festivales más importantes de Coahuila y del norte de México. CORTESÍA

El festival busca fortalecer el intercambio turístico, gastronómico y cultural entre municipios

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que Monclova será la ciudad invitada de la edición 2026 del Ramos Fest, una decisión con la que se busca fortalecer el intercambio turístico, gastronómico y cultural, además de consolidar al festival como uno de los más importantes de Coahuila y del norte del país.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que extendió la invitación al presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal, así como a integrantes de su administración, para sumarse a las actividades del festival y contribuir al intercambio de experiencias entre ambos municipios.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/y-si-si-invita-ramos-arizpe-a-vivir-una-fiesta-futbolera-en-apoyo-a-la-seleccion-nacional-LK21904384

El edil destacó que la participación de Monclova enriquecerá la experiencia de los asistentes y fortalecerá la colaboración entre ciudades que comparten el objetivo de promover sus tradiciones, impulsar el turismo y generar desarrollo económico.

“Queremos que el Ramos Fest siga creciendo y que cada edición reúna lo mejor de nuestra gente y de otros municipios de Coahuila. La participación de Monclova fortalece este proyecto y demuestra que, cuando trabajamos unidos, podemos impulsar nuestras tradiciones, el turismo y la economía regional”, expresó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-se-suma-a-megareforestacion-estatal-con-amplia-alianza-social-y-empresarial-KK21904934

El Ramos Fest 2026 se celebrará del 28 al 30 de agosto con entrada gratuita para todas las familias. Entre las actividades programadas destacan la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, la Exposición de Mujeres Emprendedoras, la Callejoneada, la coronación de la Reina del Ramos Fest, la Quinta Cabalgata y una cartelera artística integrada por Tropicalísimo Apache, El Norteñazo y Salomón Robles y Los Legendarios.

Uno de los principales atractivos será la segunda edición del Lechón Fest, concurso gastronómico que espera reunir al menos 100 equipos, prácticamente el doble de los participantes registrados en su primera edición.

$!Ramos Fest 2026 apuesta por el turismo y la gastronomía con Monclova como invitada

Los concursantes competirán por una bolsa superior a 60 mil pesos en premios, distribuidos en las categorías de mejor lechón, mejor salsa y mejor stand, bajo la evaluación de jueces nacionales e internacionales.

El Gobierno Municipal destacó que la participación de Monclova permitirá promover la riqueza culinaria de ambas regiones, impulsar a cocineros, productores y emprendedores, y consolidar al Lechón Fest como uno de los principales escaparates gastronómicos del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Festivales
Gastronomía
Turismo

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tras su detención, la exfuncionaria fue trasladada a la capital de Coahuila, donde quedó a disposición de un juez de control para la audiencia de formulación de imputación por el delito de peculado.

Detienen en NL a Tania Flores por delito de corrupción; tras imputarla, la dejan en prisión preventiva
true

POLITICÓN: ‘¡Apacígüense!’, el mensaje para los adelantados a la sucesión en Coahuila
Poco más de 440 mil coahuilenses afirmaron no tener contratado ningún servicio de internet.

En Coahuila: pese a mayor oferta, aumenta población que no puede pagar el internet
NosotrAs: Aprender también es una forma de liderar

NosotrAs: Aprender también es una forma de liderar
El Goliat inglés

El Goliat inglés
Durante el ciclo escolar más reciente, alrededor de 2,500 alumnos fueron reincorporados al sistema educativo tras labores de búsqueda.

Coahuila: detectan riesgo de abandono escolar en secundaria
true

PRI: De 32 a 2 y los mismos de siempre
La violencia contra la mujer persiste, a pesar de las órdenes de restricción en contra de personas violentas.

Coahuila: Agreden hombres con órdenes de restricción a 218 mujeres durante 2026