$!Ramos Fest 2026 apuesta por el turismo y la gastronomía con Monclova como invitada

RAMOS ARIZPE, COAH.– El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe anunció que Monclova será la ciudad invitada de la edición 2026 del Ramos Fest, una decisión con la que se busca fortalecer el intercambio turístico, gastronómico y cultural, además de consolidar al festival como uno de los más importantes de Coahuila y del norte del país. El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que extendió la invitación al presidente municipal de Monclova, Carlos Villarreal, así como a integrantes de su administración, para sumarse a las actividades del festival y contribuir al intercambio de experiencias entre ambos municipios.

El edil destacó que la participación de Monclova enriquecerá la experiencia de los asistentes y fortalecerá la colaboración entre ciudades que comparten el objetivo de promover sus tradiciones, impulsar el turismo y generar desarrollo económico. “Queremos que el Ramos Fest siga creciendo y que cada edición reúna lo mejor de nuestra gente y de otros municipios de Coahuila. La participación de Monclova fortalece este proyecto y demuestra que, cuando trabajamos unidos, podemos impulsar nuestras tradiciones, el turismo y la economía regional”, expresó.

El Ramos Fest 2026 se celebrará del 28 al 30 de agosto con entrada gratuita para todas las familias. Entre las actividades programadas destacan la tradicional Feria del Tamal y Pan de Pulque, la Exposición de Mujeres Emprendedoras, la Callejoneada, la coronación de la Reina del Ramos Fest, la Quinta Cabalgata y una cartelera artística integrada por Tropicalísimo Apache, El Norteñazo y Salomón Robles y Los Legendarios. Uno de los principales atractivos será la segunda edición del Lechón Fest, concurso gastronómico que espera reunir al menos 100 equipos, prácticamente el doble de los participantes registrados en su primera edición.

Los concursantes competirán por una bolsa superior a 60 mil pesos en premios, distribuidos en las categorías de mejor lechón, mejor salsa y mejor stand, bajo la evaluación de jueces nacionales e internacionales. El Gobierno Municipal destacó que la participación de Monclova permitirá promover la riqueza culinaria de ambas regiones, impulsar a cocineros, productores y emprendedores, y consolidar al Lechón Fest como uno de los principales escaparates gastronómicos del estado.

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