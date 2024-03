Jaime Bueno, del PRI: ¿por qué quiere seguir siendo diputado federal por Coahuila?

Estamos en pañales en temas de inteligencia artificial y ya es un tema de todos los días y hoy por hoy no tenemos una legislación, y no tenemos tipificados los delitos también que se derivan de la mala aplicación de la inteligencia artificial.

Un tema que duele mucho es el tema de la salud, porque tenemos años con deficiencias. Me dicen que antes de 5 medicamentos les faltaban dos y ahora son más los que faltan... entonces tenemos que hacer que regrese el seguro popular, claro resolviendo las deficiencias, pero si se requiere dar cobertura a los mexicanos que no tienen acceso al IMSS o ISSSTE.

POSITIVO EL TREN COAHUILTECA... DE SER FACTIBLE

P. ¿Qué opina del tren coahuilteca?

R: Me parece que, de ser factible y de apoyarse con recursos federales, sería positivo para conectar con Nuevo León y las zonas industriales de la región Sureste. ¿Qué se requiere? Voluntad.

P. En el caso de que llegara Claudia Sheinbaum al Gobierno Federal, ¿cómo vislumbra la relación con ella?

R: Yo le apostaría siempre a una relación de respeto, de compromiso y de trabajo por la comunidad, independientemente de los colores.

El problema es cuando no sucede así, cuando vienen y dicen aquí en Coahuila que está bien que se le recorten los recursos al Estado y que de aquí se apoyen a otros. Entendemos que somos una República, pero no lo entendemos cuando esto es reiterativo. Cuando cada vez disminuye más lo que se recibe a cambio, cuando ya no hay bolsas concursables, cuando no hay esfuerzos conjuntos, ahí no hay voluntad.

Mientras haya proyectos y se reflejen esfuerzos conjuntos, la apuesta siempre será por Coahuila, México. El problema es que en los últimos años no lo hemos sentido así en diferentes rubros, como es el recurso económico.