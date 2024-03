El ex alcalde de Saltillo, Jericó Abramo Masso, se encuentra en su séptima campaña por el voto popular, ahora nuevamente para ocupar una curul en la Cámara de Diputados representando al distrito 04, que tiene cabecera al norte de Saltillo. En la historia política de Abramo Masso, nos encontramos con que primero fue regidor propietario de Saltillo; después fue diputado federal de 2006 al 2009. Luego ganó la alcaldía de la capital coahuilense en 2009, y de ahí, en el 2015, regresó a las curules legislativas en los períodos 2018 y 2021. Todos obtenidos por mayoría de votos. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Cecilia Guadiana, de Morena, y por qué quiere ser senadora por Coahuila? ‘COAHUILA ES EL LUGAR MENOS POLARIZADO DEL PAÍS’ Jericó se define como un priísta socialdemócrata, y dice que las circunstancias político-electorales de los últimos procesos son distintas en Coahuila al resto de las entidades, gracias a que es el lugar menos polarizado del país y su sociedad tiene como prioridades la familia, los valores, el trabajo y el bienestar.

Señala que la entidad ha tenido una historia dura en temas de seguridad, pero que gracias a que los problemas se han atendido a lo largo de 13 años con una estrategia efectiva, hoy no se enfrenta lo mismo que en entidades como Colima, Jalisco, Zacatecas, Sonora y Chihuahua, que tienen incrementos considerables en sus índices delictivos. En entrevista con VANGUARDIA, Jericó Abramo Masso dio algunos de los detalles de sus principales propuestas que ahora son la consigna de su regreso al “toca-toca”, pero también reveló cómo quedó su relación con el PRI tras intentar ir por la gubernatura y las invitaciones que Morena le hizo para desertar del partido tricolor. P: ¿Cómo defines al país en este momento? R: Este es un momento donde el país debe decidir si sigue por el camino de la opacidad y la corrupción que te ha dejado Morena o si queremos un país donde haya derechos, que regrese la fortaleza del Estado, que la gente pueda salir en paz a la calle, que puedas tener un fondo semilla para crecer, un país de justicia y de paz. Morena ya no es la opción. P: ¿Te ha gustado más ser diputado? R: La alcaldía es totalmente distinta. Haber sido alcalde de Saltillo es uno de los honores más grandes de mi vida. Haber tomado decisiones colectivas para recuperar la paz y haber dejado cero deuda a bancos, haber mejorado en transporte, haber recarpeteado bulevares que ya no se han vuelto a recarpetear en muchos años, es un motivo de orgullo... P: ¿Y cómo defines tu gestión como legislador? R: Fue un gran honor ser alcalde, pero aclaro que me encanta ser diputado federal y he sido un legislador muy proactivo. He traído recursos a Coahuila como ningún legislador ha traído. He presentado iniciativas que han sido aprobadas como la regulación de explosivos, ley de ingresos en 2016. Presenté desde 2022 y 2023 más de 19 iniciativas de Ley y cinco ya fueron aprobadas. Soy de los diputados de Coahuila que más interviene en tribuna.

ESTA ES LA LEGISLATURA MÁS COMPLICADA: JERICÓ P: ¿Cuál ha sido la legislatura más complicada? R: Esta. Somos una tercera fuerza que solamente logra detener las reformas que intenta el Ejecutivo para modificar la Constitución y que van en detrimento de los millones de mexicanos. Se atienden temas electoreros nada más y no se resuelven los problemas del país. Es un Morena que todo es NO a lo que plantea la oposición y todo SÍ a lo que ellos proponen. P: Esto que dices tú de Morena, lo han dicho ellos en algún momento del PRI. R: He estado en varias legislaturas y puedo decir que en la 63ª Legislatura, a los diputados de Morena se les recibían sus iniciativas en las comisiones y más de la mitad pasaban porque todo se veía con miras jurídicas y no electorales. P: ¿Y hay propuestas de Morena en las que sí hayas estado de acuerdo? R: Estoy a favor de la Reforma de las 40 horas. Estoy a favor de los 30 días de aguinaldo; de hecho, nosotros la propusimos. Lo que no se vale es que si vienen de Morena las metan rápido para su dictaminación y que si vienen del PRI metan las propuestas al cajón. ¿POR QUÉ QUIERE SER DIPUTADO JERICÓ ABRAMO MASSO? P: ¿Por qué diputado? ¿Por qué no senador, o la alcaldía? ¿Tú lo decidiste o tu partido? R: Aspiré a ser senador. Hubo encuestas y tocó que Miguel Riquelme podía aspirar al Senado, venía de ser gobernador, y está bien. Había un espacio y la ley me permitía a mí la opción de reelegirme, hicieron encuestas y yo era el mejor posicionado en ese distrito.

P: Quisiste ser gobernador, ¿cómo terminó en ese sentido tu relación con el PRI? ¿Todavía te gustaría? R: He soñado con ser gobernador desde hace muchos años, creo que tengo el temple y la capacidad. Hoy tenemos a Manolo, que es un gran gobernador que está empezando con un gran nivel de orden y que ha demostrado madurez y fortaleza en la toma de decisiones. Pasé en las encuestas, quedé en segundo lugar, pero en ese esquema de respeto, el partido buscó una vía democrática interna para que nos pusiéramos de acuerdo poniendo por encima el interés colectivo que el individual. Eso no me quita seguir luchando y seguir aspirando. ‘YO ME QUEDO EN EL PRI’ P: ¿Te han buscado de Morena en algún momento? R: En su momento lo hicieron, pero yo agradecí la oportunidad. De varios partidos, pero yo me quedo en el PRI. Eso fue en el pasado e inmediatamente les dejé claro que yo era priísta. Lo que me ha valido en la vida es que hablo con sinceridad y congruencia. Al final del camino es con lo que te quedas, yo cuando salgo a la calle no tengo que agacharle la vista a nadie, al revés, siempre viendo a los ojos. P: ¿Qué tipo de priísta eres? R: Soy del PRI en contra de la corrupción, que está a favor de la transparencia, a favor de fortalecer los derechos de las mujeres, del desarrollo económico. Soy un priísta socialdemócrata en favor de los derechos de todas y todos. P: Hablemos de propuestas. ¿Qué es lo que urge? R: Un Centro Nacional de Cuidados. Nosotros respaldamos cada año la pensión y ningún partido te lo puede quitar. Lo que estamos planteando es que llegue la pensión por encima de la inflación. Además que se cuide aquí a las personas por ejemplo, con discapacidad longevas. Ya tenemos una iniciativa de tarifa eléctrica dinámica a CFE, que implica que cuando lleguen los picos más altos de calor, por ejemplo en lugares como Saltillo, puedas tener temperaturas más frescas, igual en invierno. Fortalecer desde el presupuesto a las mujeres; un programa de recurso semilla desde 300 mil pesos para pequeñas y medianas emprendedoras. P: ¿Algo que falte en Saltillo? R: Que regrese a Saltillo una oficina de la Profeco. La Constitución lo manda y ahora hay un desacato. Todas las capitales del país deben tener representación de la Profeco. P: ¿En temas de tecnología? R: Fortalecer mayores apoyos académicos. Morena achicó los presupuestos para ciencia y tecnología en un país donde es el mayor potencial. Regulación al tema del ciberespacio; hay un vacío de protección para niñas y niños. Traemos también una iniciativa de Inteligencia Artificial, para evitar que trastoque nuestra intimidad y la de nuestra familia.