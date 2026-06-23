Jorge Dávila de la Garza asume dirección de la Preparatoria Mariano Narváez de la UAdeC

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del plantel, donde estuvieron presentes la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; integrantes de la administración central; directivos de escuelas, facultades e institutos de la UAdeC, así como estudiantes y docentes.

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al maestro en Ciencias Jorge Dávila de la Garza como nuevo director de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez González” de la Unidad Sureste, para el periodo 2026-2029.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel destacó que asumir la dirección de una institución universitaria representa una responsabilidad y un compromiso permanente con la comunidad educativa, por lo que llamó a mantener una gestión cercana con estudiantes y maestros.

Señaló que uno de los principales retos será fortalecer el nivel bachillerato mediante procesos de evaluación, retención del talento y estrategias académicas como el pase directo, con el objetivo de brindar mejores oportunidades de desarrollo a las y los estudiantes.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la exdirectora Claudia Elena García Vega y refrendó el respaldo de la Rectoría a la nueva administración para consolidar una institución más sólida con la participación de alumnos, docentes y directivos.

Por su parte, el nuevo director Jorge Dávila de la Garza agradeció la confianza otorgada por la comunidad universitaria y aseguró que asumirá el cargo con responsabilidad, compromiso y la visión de fortalecer la calidad educativa de la institución.

Reconoció la labor de Claudia García Vega al frente de la preparatoria y afirmó que dará continuidad a las acciones que permitieron elevar el nivel académico, además de impulsar nuevas estrategias para atender áreas de oportunidad.