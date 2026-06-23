Jorge Dávila de la Garza asume dirección de la Preparatoria Mariano Narváez de la UAdeC

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Coahuila
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    Jorge Dávila de la Garza asume dirección de la Preparatoria Mariano Narváez de la UAdeC
    El rector llamó a mantener una gestión cercana con estudiantes y docentes para fortalecer la institución. CORTESÍA

La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, docentes, estudiantes y directivos de la Unidad Sureste

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al maestro en Ciencias Jorge Dávila de la Garza como nuevo director de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez González” de la Unidad Sureste, para el periodo 2026-2029.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del plantel, donde estuvieron presentes la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; integrantes de la administración central; directivos de escuelas, facultades e institutos de la UAdeC, así como estudiantes y docentes.

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Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel destacó que asumir la dirección de una institución universitaria representa una responsabilidad y un compromiso permanente con la comunidad educativa, por lo que llamó a mantener una gestión cercana con estudiantes y maestros.

Señaló que uno de los principales retos será fortalecer el nivel bachillerato mediante procesos de evaluación, retención del talento y estrategias académicas como el pase directo, con el objetivo de brindar mejores oportunidades de desarrollo a las y los estudiantes.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por la exdirectora Claudia Elena García Vega y refrendó el respaldo de la Rectoría a la nueva administración para consolidar una institución más sólida con la participación de alumnos, docentes y directivos.

Por su parte, el nuevo director Jorge Dávila de la Garza agradeció la confianza otorgada por la comunidad universitaria y aseguró que asumirá el cargo con responsabilidad, compromiso y la visión de fortalecer la calidad educativa de la institución.

Reconoció la labor de Claudia García Vega al frente de la preparatoria y afirmó que dará continuidad a las acciones que permitieron elevar el nivel académico, además de impulsar nuevas estrategias para atender áreas de oportunidad.

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Como parte de su proyecto de trabajo, Dávila de la Garza presentó diversos ejes de gestión, entre ellos elevar el rendimiento académico, impulsar el deporte, fortalecer la cultura y promover actividades extracurriculares alineadas al modelo educativo de la UAdeC.

Finalmente, exhortó a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Escuela de Bachilleres “Mariano Narváez González” a trabajar de manera conjunta para fortalecer una formación integral que permita a los jóvenes desarrollar habilidades académicas, sociales y humanas.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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