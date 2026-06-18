UAdeC capacitará a profesores en estrategias para resolver desafíos complejos

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Coahuila
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    UAdeC capacitará a profesores en estrategias para resolver desafíos complejos
    La UAdeC ofrecerá en agosto un curso especializado para fortalecer las habilidades de análisis y resolución de situaciones complejas entre su personal académico. CORTESÍA

Programa fortalecerá habilidades de razonamiento crítico y evaluación de alternativas mediante una formación intensiva en agosto

Con el propósito de fortalecer las capacidades analíticas y de liderazgo de su planta académica, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través del Centro de Desarrollo Docente, Evaluación y Educación Continua (Cedec) de la Dirección de Asuntos Académicos, abrió la convocatoria para el curso “Análisis de problemas y toma de decisiones”, dirigido a docentes de las Unidades Sureste, Laguna y Norte.

La capacitación se desarrollará del 5 al 7 de agosto de 2026 y forma parte del programa “Cursos para docentes”, iniciativa que busca impulsar el perfeccionamiento permanente del profesorado mediante actividades enfocadas en competencias pedagógicas, tecnológicas y socioemocionales.

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El curso será impartido por el Dr. Daniel O. Muñoz Martínez y el Mtro. Homero A. Moreno Aguirre, quienes compartirán metodologías para identificar situaciones complejas, evaluar alternativas y seleccionar soluciones con base en criterios objetivos y herramientas prácticas.

FORMACIÓN PARA PRESENTAR ESCENARIOS COTIDIANOS Y PROFESIONALES

A lo largo de las sesiones se analizarán las causas que originan distintos tipos de conflictos, las estrategias para atenderlos y los mecanismos más efectivos para abordarlos en contextos académicos, laborales y personales.

El programa contempla temas como la definición e identificación de un problema, técnicas de análisis, procesos para la toma de decisiones, evaluación costo-beneficio y aplicación de estos conocimientos en casos reales, con el objetivo de fortalecer el pensamiento crítico y la capacidad de actuar de manera informada.

Las y los docentes interesados podrán realizar su inscripción mediante el formulario electrónico habilitado por la institución. Asimismo, el Cedec pone a disposición información adicional a través de su portal oficial, sus líneas telefónicas de atención y el correo electrónico institucional destinado a los procesos de capacitación docente.

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