Literalmente me lo dijeron en la cara: “por órdenes de la empresa y de la agencia no te podemos dejar pasar por ser una mujer trans”, expuso Camila a través de sus redes sociales

“No me dejaron pasar solamente por ser una mujer trans. Literalmente me lo dijeron en la cara, que: ‘por órdenes de la empresa y de la agencia no te podemos dejar pasar por ser una mujer trans’. Estoy frustrada porque es 2023 y la gente sigue con esas ideas. Jamás me había pasado esto, jamás en la vida”, dijo Camila en sus historias de Instagram.

En dichas “stories”, la joven también agregó que fue apoyada por su grupo de amigos, quienes después del acto discriminatorio abandonaron el bar en su apoyo.