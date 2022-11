‘La EAP no debió llevar al Consejo mi caso’: catedrático de la UAdeC

El catedrático de la Escuela de Artes Plásticas (EAP) de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), señalado por su expareja de plagio y violencia de género, anunció acciones legales a emprender contra la Dirección de la escuela y Nallely, su expareja.

La defensa del profesor Roberto aseguró que desde una publicación hecha este mes en redes sociales por Nallely, se ha violentado su presunción de inocencia y se ha incitado al odio social en su contra.



Hace un par de semanas, el Consejo Directivo de la EAP solicitó al docente ausentarse de sus labores, en tanto quien lo acusa y él resuelven por la vía legal las acusaciones de plagio por parte de ella, respecto a la autoría de una obra artística. Esto, “para recuperar la estabilidad de esta escuela”.

De acuerdo con Brenda de la Peña, asesora legal del profesor, el Consejo Directivo de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC no tiene facultades para sancionar a ningún docente.

“La dirección desvirtuó al Consejo llevando a la mesa este caso, cosa que no debió haber hecho, pero es muy probable que lo hayan hecho para calmar la situación. Esta es una situación mas política que académica, porque la persona denunciante no fue alumna de la escuela”, detalló el profesor Roberto, quien dijo que no se ausentó, pues las clases presenciales ya habían terminado y se encuentran solo en etapa de asistir a recoger trabajos finales.

La abogada Brenda de la Peña consideró que el origen de la denuncia en redes sociales puede ser porque el catedrático rehízo su vida sentimental, o que avanzó una denuncia que con anterioridad presentó contra Nallely por violencia. “Existe una documental medico pericial que acredita que ella le aventó un cactus y lo lesionó en varias partes del cuerpo”.

El catedrático aseguró que en 2017 fue amenazado por su ex pareja, quien le advirtió actuaría en su contra. “Te voy a destruir, hasta en el trabajo no vas a salir limpio o vivo (sic) de esta situación”, afirma le dijo su ex. Aseguró que han pasado tres directores por la escuela y que a cada uno le ha enviado una carta para denostarlo como persona.

Roberto se dijo temeroso que en el siguiente semestre la directiva le reduzca el número de horas-clase, requisito indispensable para los maestros investigadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.