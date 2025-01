POLITICÓN: Justicia laboral: La ambigua promesa de Claudia a los trabajadores de AHMSA... cuatro años después

I. ESO Y NADA...

“Un plan de justicia” para los trabajadores de AHMSA ... en lo que se reactiva la planta productiva o se plantea una solución de fondo. Eso fue lo que ofreció ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, a pregunta de un reportero. Por desgracia, como muchos de los anuncios que se realizan desde la cuatroté, no queda claro qué significa eso, pues la mandataria lo único que precisó al respecto es que se trataría de que las familias −de los trabajadores, se entiende− “tengan lo mínimo indispensable”. ¿Será que piensan armar un plan de reparto de despensas?

II. EL TIEMPO PASA

La Presidenta dijo esperar que “en poco tiempo” pueda dar “buenas noticias”, que el objetivo de su gobierno es recuperar los empleos en la siderúrgica y que está revisando distintas opciones con los secretarios del Trabajo y Hacienda. El punto es que AHMSA está por cumplir cuatro años completamente detenida y hace mucho tiempo que los empleados de la empresa superaron la necesidad de “lo mínimo indispensable”; lo que requieren es otro tipo de respuestas. Ojalá y se cumpla eso de que “en poco tiempo” las haya.

III. MISTERIO FRONTERIZO

Y en los terrenos morenistas andando, vaya misterio el que envuelve la solicitud de licencia que la excandidata a la alcaldía de Acuña, Paloma de los Santos , presentó al Cabildo de aquella frontera desde el pasado 2 de enero. Nadie sabe decir a ciencia cierta la razón por la cual la polémica política decidió no ejercer la regiduría que se le asignó, pero se barajan al menos dos hipótesis: la primera es que en campaña aseguró que, si no ganaba la alcaldía, ella no aceptaría ser regidora, por lo que quien tomará su lugar en el cabildo fronterizo la ha presionado para que le ceda el lugar, desde antes de la toma de protesta.

IV. VERSIONES

La segunda versión asegura que los altos mandos de Morena la han fichado para una delegación estatal, aunque nadie sabe decir cuál ni para cuándo. Ambas versiones podrían ser incluso complementarias, pues no sería la primera vez que para resolver un conflicto intrapartidista se echara mano de la nómina pública. Habrá que esperar, sin embargo, a que esa madeja se desenrede, pues por ahora lo único claro y cierto es que Paloma es regidora con licencia...

V. UNA MÁS DE MARINES

Otra trabajadora del Poder Judicial rompe el silencio. Su carta de renuncia al Tribunal Laboral de Saltillo es un testimonio crudo del ambiente tóxico que impera en la institución: hostigamiento laboral, presiones indebidas y control obsesivo. El documento exhibe incluso reclamos por mantener comunicación con compañeros que “no eran del agrado de la dirección”. Las víctimas prefieren renunciar antes que seguir en un ambiente laboral insostenible. El caso exhibe lo que muchos saben, pero pocos se atreven a denunciar: el abuso de poder es práctica cotidiana bajo el mando de Luis Gerardo Marines .

VI. VIOLENCIA NORMALIZADA

El caso se suma a otras denuncias contra Marines, evidenciando un patrón de conducta: acoso, hostigamiento y abuso de autoridad. Mientras el Consejo de la Judicatura guarda silencio cómplice, las trabajadoras del Poder Judicial enfrentan una decisión cruel: soportar el maltrato o renunciar a su trabajo. La carta de renuncia es más que una dimisión: es una denuncia detallada de prácticas autoritarias que no deberían existir en una institución de justicia.

VII. DOS NADAS

A propósito del hostigamiento, hoy la Diputación Permanente, presidida por Edna Dávalos , regresa a su actividad favorita: los famosos exhortos. Entre los pendientes, destaca uno relacionado con el ISSSTE , donde dicen que el maltrato a los trabajadores ya es una práctica cotidiana. Los diputados cumplirán con su papel: redactar bonitas cartas con frases como “atentamente solicitamos” y “respetuosamente pedimos”. Como si un papel con sellos fuera a resolver algo. Ya lo decía un famoso profesor de “juris”: eso y nada, son dos nadas. La historia se repite, sólo cambian las fechas y las firmas.

VIII. SIGUE EL SHOW

El lunes pasó sin pena ni gloria: todos esperando la “explosiva” información que Attolini prometió sobre Pepe Ganem. Las famosas “cajas y cajas” de expedientes que obligarían al secretario del Ayuntamiento de Torreón a renunciar, brillaron por su ausencia. Ahora el diputado morenista dice que hoy sí, que ahora sí revelará todo lo que ha recolectado en su exitosa página de Facebook (95 seguidores y 59 likes, ¡wow!). El gran show, hasta ahora, se ha convertido en un circo... de tercera. Esperaremos.

IX. INADMISIBLE