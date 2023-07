‘La Narro me permitió conocer toda la República’; se jubila ‘El Macho’, chofer de la UAAAN

“ Vengo de una familia a la que siempre le ha gustado el volante por mi tío y mi papá. Uno siempre como hijo quiere llevar el ejemplo de los padres y a mí me gustaba la profesión de él y pues a echarle todas las ganas. Cuando me invitan a ser parte de los choferes de la Narro fue un gusto muy enorme ”, declaró.

“Me tocó subir de noche y la sierrita con curvas muy cerradas, con nebina y lloviendo, por ahí se me quedaron las llantas del autobús y como dice uno quedó acampanado, ya no tuvieron tracción.

“Yo me siento satisfecho de todo lo que he pasado y he convivido con la experiencia de ser chofer y más ser chofer de la Narro, que gracias a ella conozco toda la República”, declaró.

En ese sentido mencionó que la Narro significa mucho para él, pues además de los viajes, permitió que a él y a su familia nunca les faltara nada, además de significar prácticamente toda su vida laboral.

“El Macho” esta semana está dando su último servicio en un viaje de verano para los empleados de la universidad que están de vacaciones por las playas de Nayarit.

HERENCIA FAMILIAR QUE CONTINÚA

Santiago contó que su apodo se debe a una herencia familiar, pues a un tío suyo de nombre Jorge Ruiz Saucedo, le apodaban “El Macho” cuando era operador de camiones urbanos.

Añadió que su tío se cambió a trabajar a otra ruta donde también entró su papá a quien se le pasó el apodo de “El Macho”, sobre todo cuando comenzó a ser operador en la Narro a principios de los ochentas.

Fue por ello que cuando Santiago entró en los noventas, no solo heredó el trabajo de su padre, sino también su nombre.

Por último, contó que la dinastía no termina con su retiro, pues actualmente su hijo también ha entrado a ser chofer de la Universidad y le han apodado “El Machillo”.