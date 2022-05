La Unión Nacional de Padres de Familia capítulo Coahuila, exige detener la transformación del modelo educativo

Ante la intención de la Secretaria de Educación Pública Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), con representación en Coahuila, expresó su profunda preocupación por la transformación del modelo educativo que ha emprendido la dependencia, ya que su contenido está basado en premisas ideológicas más que en pedagógicas, lo que afectará en la formación académica de los alumnos.

Luis Arturo Solís Bravo, presidente nacional; July Mendoza, vicepresidenta Nacional, y Leticia Velázquez, presidenta de la UNPF en Puebla, dijeron que, además, la propuesta del nuevo Plan y Programas de Estudio no está antecedida por ningún diagnóstico de los planes 2011 y 2017.

“El objetivo de implementar el nuevo modelo curricular en agosto de 2022 podría tener como consecuencia una deficiente operatividad, ya que hay temas conexos que deben ser analizados con tiempo adecuado como: materiales educativos, capacitación magisterial, comunicación con comunidad escolar, libros de texto, servicios de apoyo, presupuesto educativo congruente y suficiente”, subrayaron.

Pidieron a la SEP que en materia educativa no debe improvisarse ni castigarse, por el contrario, debe ocupar un lugar privilegiado en la agenda del gobierno federal, “por ello, exigimos a la Secretaría de Educación Pública no implementar a la ligera cambios en el modelo educativo pues no hay seriedad ni confianza en las consultas hasta el momento realizadas, ya que la mayoría de los participantes fueron personas acreditadas por la autoridad educativa estatal y porque los resultados de la consulta digital no se han dado a conocer”.

Asimismo, señalaron que es necesario que las autoridades educativas tengan en cuenta la realidad educativa que se vive en México después de la pandemia, pues se ha advertido que habrá hasta 3 años de retraso escolar, especialmente en lectura de comprensión y pensamiento lógico-matemático.

“Se ha evidenciado la pérdida de derechos de los niños, vulnerados por violencia y pobreza. El derecho a las clases presenciales afectado por pobreza y falta de condiciones adecuadas de los planteles”, señalaron.

En representación de los padres de familia de México, de la sociedad civil y de expertos en materia educativa, hicieron una serie de planteamientos que exigieron a la SEP atender de manera urgente, entre ellos, incluir en la capacitación a la Sociedad Civil con experiencia; hacer una prueba piloto antes de aplicar; evidenciar los diagnósticos que impulsó un cambio curricular y, conocer de forma oportuna los materiales educativos y poder opinar sobre ellos.

“Desde la Unión Nacional de Padres de familia, hacemos un llamado a la reflexión y a la toma de decisiones adecuada, no queremos experimentos educativos luego de tanto rezago educativo, abandono escolar y afectaciones socio emocionales que ha dejado una larga pandemia en nuestros hijos”, demandaron.