Las 10 frases y palabras más representativas de Saltillo...y las que ya no se dicen más

Luego surgió una herencia bibliográfica de modismos y refranes que heredó de Sergio Recio, su tío y quien fue cronista de la ciudad el siglo pasado.

Después el interés también se confirmó con viajes por Cuba, España, Francia e Italia, donde adquirió libros que reflejaron el habla de esos países y de los cuales se pudieron realizar paralelismos.

“Acabó siendo un retrato de cómo se usa la lengua española a partir de las formas cotidianas y su interrelación en el norte de México, de manera que es un retrato, porque dentro de 10 años, algunas palabras se van a incorporar, otras van a desaparecer”, detalló Recio.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Para la salud no hay descanso’; área de urgencias de Hospitales Generales de Coahuila abrirá en vacaciones

El libro, explicó, es una fotografía que además compara fuentes y aclara en dónde se utilizan esas frases o expresiones, entre las cuales se recopilaron cerca de 25 mil en dos tomos de cerca de 600 páginas.

Dicho libro puede ser consultado de manera gratuita en el portal de publicaciones de la Dirección de Investigación y Posgrado de la UAdeC.

A continuación las frases que, según Recio Dávila, mejor expresan el hablar saltillense, aclarando que el habla que usamos tiene mucho de origen español y náhuatl por los tlaxcaltecas. Hasta donde se sabe, no hay palabras de origen africano y la primera de esta lista es la única de origen chichimeca:

1.- Chiripa

“En un diccionario de 1777 de la Real Academia, y todavía los diccionarios actuales, dicen que es de origen desconocido. En realidad los chichimecas tenían una divinidad que se llamaba ‘Cachiripa’ y un cronista de 1650, Alonso de León, menciona que cuando había un remolino, los chichimecas golpeaban en el piso con varas y decían ‘cachiripa, cachiripa’, entonces de ahí viene la palabra chiripa, que significa casualidad.

“‘Me salió de Chiripa’, o a los saraperos que les decían ‘los chiriperos’ porque ganaban de chiripa. Es la única que yo encontré de origen chichimeca que no hablaban náhuatl, entonces prácticamente todo se perdió”.

2.- Arriba o abajo

“Lo que para muchos es discutible, pero que para mí es muy claro, es decir que algo queda hacia arriba o hacia abajo. Arriba es la mesa de Arizpe, es decir la parte sur y abajo es la parte norte. En documentos firmados por Alberto del Canto, particularmente Las Mercedes que él otorga a los fundadores hacia 1577, así aparece. Está escrito algo como ‘a Santos Rojo le toca el terreno que está ‘hacia arriba’ y a Manuel de Mederos el que está ‘hacia abajo’, donde hay un nogal grande y una ciénega y un charco de agua’.

“Entonces eso de arriba y abajo se usa desde la conquista. Mucha gente dice que eso está mal porque en el mapamundi de Abraham Ortelius del siglo XVI, arriba es el norte, pero en realidad la Tierra hablar de arriba o abajo, no tiene ningún sentido porque la Tierra no se está depositada sobre nada en el espacio. Entonces decir que el norte está arriba es una fabricación ideológica de los países del Norte. Así que no está mal decir que hacia arriba es el sur y hacia abajo es el norte. Aquí en Saltillo, pues eso no lo tomamos en cuenta, sino por las características geográficas”.