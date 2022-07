Le quitan terreno y casa;ahora denuncia despojo

Una acusación de despojo de un terreno de 2 mil metros cuadrados en Ampliación Postal Cerritos realizó Arturo Torres Rodríguez, quien señala al odontólogo José Raymundo “N”, con denuncia penal, en un asunto que data desde 1986.

Explicó Torres Rodríguez, de oficio electricista, que en 1986 adquirió mediante documento de promesa de compra-venta un terreno tipo rústico en un millón 250 mil pesos.

De 1986 a 1990 se pagó dicho terreno mediante exhibiciones mensuales en efectivo de 100 mil pesos, pero el documento de compra-venta nunca tuvo la firma del vendedor que identifica como José Raymundo, a quien ha denunciado penalmente.

Señaló que al liquidar el terreno se presentó con el señalado para realizar el trámite de las escrituras, y aunque le dio dinero para el trpamite que iba a el notario público ya fallecido, Raúl de la Peña, nada se hizo.

Al paso del tiempo el electricista, junto con otros colonos, formaron la Asociación Civil Colonos de Fundadores, y fue como introdujeron servicios públicos hasta los terrenos rústicos.

Asegura que al seguir buscando al odontólgo en su casa y consultorio, siempre lo negaban, y después supo que se había ido de la ciudad porque presuntamente cometer otras estafas.

Finalmente fue la hija del profesionista quien reclamó el predio y terminó por despojarlo de este, no obstante que había construido una casa y siempre demostró que no obstante a que no existía una escritura, el supuesto dueño del predio sí recibió el pago y firmó los recibos,