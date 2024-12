Saltillense Miguel Wheelock honra el legado familiar escalando el Everest

Aunque Miguel no es un montañista experimentado, dedicó tiempo a prepararse físicamente para este desafío: “Nos entrenamos en el Nevado de Toluca y logramos adaptarnos poco a poco. Subimos hasta los 5 mil 383 metros de altitud en el campamento base del Everest ” , explicó. Además del entrenamiento físico, Miguel destacó la importancia del aspecto mental para superar los retos de la montaña.

La rutina diaria también fue un cambio significativo, pues “nos levantábamos a las cinco de la mañana, desayunábamos temprano y comenzábamos a caminar a las siete. Tuvimos que dejar de lado ciertos hábitos como el café o el alcohol para adaptarnos mejor a las condiciones”, explicó Miguel. Este cambio en los hábitos y la rutina le permitió redescubrir el valor de la simplicidad y el presente.

Un aspecto clave de la experiencia fue el enfoque en el ritmo lento y constante, una lección que Miguel considera aplicable a muchos aspectos de la vida: “El secreto para evitar el mal de montaña es avanzar despacio, un paso y una respiración a la vez. Esto te enseña a ser paciente y a estar en paz contigo mismo”.

Uno de los aprendizajes más profundos de Miguel fue la importancia de la introspección. “En la montaña no hay ruido de la ciudad, no estás rodeado de gente todo el tiempo. Esto te permite estar contigo mismo y descubrir cosas que en la rutina diaria no notas”, explicó.

La experiencia también le permitió conectar con su hija y con otros participantes de la expedición: “Todos aprendimos algo valioso. La montaña tiene una energía especial que te invita a regresar, a seguir explorando y conectándote con lo esencial”, mencionó, además la expedición incluyó a personas de diferentes edades y niveles de experiencia, lo que reforzó la idea de que cualquier persona puede lograrlo si se lo propone.