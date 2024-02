Lectores de VANGUARDIA comparten sus experiencias en la búsqueda de un ‘buen mecánico’ en el Sureste de Coahuila

Armando López: Desgraciadamente, no hay buenos mecánicos.

Sofía Hernández: Mi papá es el mejor tornero rectificador de todos los tiempos.

Erasto Quiroz Jacobo: Diego Quiroz y su ayudante Iván Quiroz son muy recomendables, ambos son jóvenes atentos. Además, después de cada sábado de trabajo, ellos invitan los refrescos.

Raúl Espinosa Mendoza: Automotriz Arana, en Jardines Coloniales, es super confiable y honesto.

Valex Rada: Eusebio “Chevo” Alvarado Martínez es un muy buen mecánico, recomendado.

Carmelita Cipriano Huerta: Don Luis, está en la calle de Abasolo, llegando a Presidente Cárdenas.

Jesús Cruz Sánchez: En Ramos Julio Viramontes, “El Chino” o “El Compaye” está en Valle Poniente.

Ernesto Silva: El ingeniero Rubén Mellado García es un excelente ingeniero en mecánica automotriz.

César Julián Martínez: Charles, en la entrada de Valle Verde, es honesto y trabajador.

Héctor Dávila: ALDAN Servicio Automotriz son los mejores, sin duda.

Beno Vázquez: Viví 7 años en Ramos, el mejor mecánico que he conocido es honesto, puntual y muy servicial. Agradezco por siempre hacernos la vida más sencilla e ir hasta nuestra casa a reparar y darle mantenimiento a los carros. Un fuerte abrazo para Don Julián Aguirre, espero se encuentre bien.

Manuel Villarreal González: Alfredo, del Taller Freddy en la colonia República, es muy honrado, cuenta con equipos y herramientas de punta, precios justos y es muy eficiente. Más de 10 años tratando con ellos, yo y muchos conocidos.

Sylvia Sánchez: Ninguno, porque el que era de confianza me transó mi carro y ahora otra persona lo tiene con mis placas.

Rodolfo Santos Hernández: Hay infinidad de mecánicos, lo malo es que muchos no conocen todas las marcas y con tal de agarrar trabajo dicen conocerlas, lo que termina mal el trabajo. Admiro a aquellos que solo se especializan en una sola marca y de verdad son buenos. También están aquellos que trabajan en la calle provocando molestias y llenando de carros la calle, siempre dejan un tiradero.

Norma Elena: Desde julio, mi mecánico no me dice dónde tiene mi camioneta, me exigió mucho dinero además. Espero que la justicia se la quite pronto, y dizque era de mi mecánico de confianza.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Ya saltó otra! Continúa robo de ranas de bronce en la fuente de la Alameda de Saltillo

ENCONTRAR MECÁNICO, UN DESAFÍO

En conclusión, la búsqueda de un mecánico confiable en Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga puede resultar un desafío para muchos conductores.

Sin embargo, las recomendaciones de la comunidad, combinadas con una mayor transparencia y profesionalización en el sector, pueden contribuir a mejorar la experiencia de mantenimiento automotriz en la región.