Lidera Cefereso de Ramos Arizpe en recepción de reos extranjeros durante el sexenio de AMLO

Los delitos cometidos que ocupan los primeros lugares son contra la salud en diferentes modalidades, como posesión de clorhidrato de cocaína y marihuana, así como de metanfetamina con fines de venta. Le siguen portación de armas de uso exclusivo del Ejército, homicidio calificado, delincuencia organizada y secuestro, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR: FGR continúa investigación por presunto homicidio en Cefereso de Ramos Arizpe

Los Ceferesos que concentran el mayor número de extranjeros detenidos son el Cefereso No. 18, ubicado en Coahuila; el Cefereso No. 13, en Oaxaca; Cefereso No. 15, en Chiapas; Ceferepsi Femenil No. 16, en Morelos, y Cefereso No. 1, El Altiplano, en el Estado de México.

La información proporcionada detalla que de 2013 a 2016, en la administración del priista Enrique Peña Nieto, los extranjeros privados de la libertad en los Ceferesos sumaban 976.

Se precisó que la razón de que el Cefereso de Coahuila ocupe el primer lugar posiblemente se debe a que los extranjeros fueron trasladados ahí desde otros penales debido a la sobrepoblación, pero no significa que en esa entidad se estén cometiendo más delitos.