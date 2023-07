Llaman a ‘revivir’ gas shale para lograr autonomía energética

A su llegada al Gobierno de la República en el 2018, López Obrador dio un rotundo no a la continuación del fracking y la explotación del gas shale. No obstante que Pemex estaba explorando y extrayendo gas de la Cuenca de Burgos con dinero público, pero no se dieron más concesiones para la iniciativa privada.

La energía que se suministra en el noreste de México para la industria se genera básicamente con gas, ya sea ciclo combinado o no. No hay un problema en el suministro de gas, pero sí hay un problema de vulnerabilidad.

“ Consideramos que es probable que exista un cambio en la política energética con una nueva administración. Más que nada porque es una necesidad que no se puede interrumpir, por la vulnerabilidad del gas y la tendencia mundial es a favor de las energías limpias y en contra de los combustibles fósiles. No podemos ir en contra de las tendencias, porque México tiene compromisos en el cambio climático ”, dijo Víctor Manuel Maldonado.

El problema está en que ese gas no se está aprovechando. El suministro de gas no es un problema porque México lo está importando de Texas. Pero sí hay una situación de vulnerabilidad porque lo que el país necesita para generar electricidad o para consumo de los hogares y empresa, lo que se importa equivale al 90 por ciento del consumo.

FRACKING NO ES UN RIESGO

“Pero por alguna razón la política del Gobierno Federal no ha querido aprovechar los yacimientos no convencionales, el argumento es que el fracking es un riesgo para el medio ambiente, no obstante que se ha comprobado que no hay riesgo, y sobre todo con regulaciones como las que existen en México, la cosa es que esas regulaciones se observen, y eso está en manos del mismo gobierno”.

México tiene capacidad para almacenar gas sólo para dos días de consumo. Si algo pasa tenemos gas para dos días solamente, hay que pensar que algunos países europeos tienen reservas almacenadas para dos meses, otros para más de un mes, y dos días no es nada y nos pone en una situación crítica.

La política del Gobierno Federal ha sido no aprovechar el gas, sino tener la llamada autosuficiencia en gasolina, siendo que la dependencia del gas es mucho más riesgosa por ser un mercado regional, si algo pasa en Texas nos puede paralizar toda la economía y los hogares, y esto no es el caso de la gasolina, porque si algún país deja de vendernos gasolina hay otros proveedores a recurrir sin problemas de logística y costos mayores.