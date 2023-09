Llaman ambientalistas a no hacer daño a las hormigas voladoras que inundan Acuña

ACUÑA, COAH.- Es muy común que las hormigas voladoras anuncien la época mas fuerte de lluvias y la llegada del otoño, por lo que ya se empiezan a ver en grandes cantidades en algunos sectores de la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo con Javier Reyes Salas, miembro de la Red de Educadores Ambientales en Coahuila, estas hormigas son inofensivas y su avistamiento forma parte de su ciclo de vida.

Por ello, hizo un llamado a la población para que no les hagan daño a estos insectos para que no les echen veneno o las maten utilizando cualquier otro método, ya que solo se “asoman” unos días y luego vuelven a introducirse a la tierra.

“Hay que recordar que nos estamos acercando al otoño y es muy común ver estas hormigas por presentarse las lluvias en la localidad y la recomendación que hacemos a la población, es que no las dañen, que no les avienten insecticida”, mencionó.

Y es que aseguro que las hormigas voladoras no son plagas, no pican, no causan daño alguno a la población.

“Al contrario, es un ciclo de vida para ellas: salen a la superficie y luego regresan al interior de la tierra para su reproducción. Se trata de un proceso natural y que se presenta con frecuencia cuando se acerca la temporada más fuerte de lluvias y el otoño”, subrayó.

Las hormigas voladoras se han visto en la colonia 28 de junio, en el antiguo cuartel militar, hoy el museo, y que es muy visitado por el mirador con el que cuenta, por lo que insistió Reyes Salas, no hay que dañarlas ya que así como salen de la tierra, pronto regresan, sin significar peligro para la población.