Llega calor intenso a Acuña y con él los problemas de piojos en escuelas

ACUÑA, COAH.- Los piojos y las liendres son problemas preocupantes en escuelas y colegios, lugares donde proliferan debido a la gran cantidad de niños que se concentran e interactúan ahí, dio a conocer el médico Ricardo Valdez Guajardo.

El Director de Salud Municipal dijo que aunque la pediculosis (o piojos de la cabeza) no transmite enfermedades y no compromete la salud de los niños, puede provocar daños al cuero cabelludo si estos insectos no son eliminados.

TE PUEDE INTERESAR: Cuestiona propuesta de pena de muerte para violadores la Secretaria del Ayuntamiento de Torreón

“Debido a eso, un trabajo de prevención es lo más recomendable durante todo el año escolar, tanto para prevenir como para evitar que la infestación de piojos se expanda.

“Para evitar una infestación, brote o epidemia de piojos en los colegios, es necesario que los padres de los alumnos también se impliquen en ello. Para eso es aconsejable que tanto profesores como padres adopten algunas medidas y cuidados”, sugirió.

Destacó la importancia de que cuando se detecte algún caso de piojos, la dirección de la escuela informe inmediatamente a los padres del niño afectado, para que ellos adopten las medidas pertinentes para eliminar a los piojos y liendres que pueda tener.

Una buena recomendación, subrayó, es evitar que las prendas de vestir como gorros y gorras, sombreros, bufandas, cintas de pelo, abrigos, uniformes deportivos, que los niños suelen colgar en las perchas del aula, estén en contacto directo y que por ningún motivo se los presten.

TE PUEDE INTERESAR: Diseñan jóvenes coahuilenses camilla para reducir problemas de salud en enfermeros y rescatistas

“Los piojos no vuelan ni saltan, pero caminan rápidamente entre un elemento y otro”, dijo el médico.

Aconsejó que se aumenten las medidas de higiene, tanto en la escuela, como en la casa y aclaró que los piojos no distinguen clase social, ni color de piel, porque los piojos solo necesitan del calor humano y de la sangre para sobrevivir y reproducirse.