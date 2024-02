Llega el frente frío 35 a México: Saltillo y Monterrey, bajo lluvias y frío

En Monterrey, el sábado será igualmente lluvioso y frío, con una temperatura máxima de 14 grados Celsius y una mínima de 7 grados Celsius . El domingo, aunque ya no habrá lluvias, las temperaturas se mantendrán bajas, con una máxima de 12 grados Celsius y una mínima de 4 grados Celsius.

Evita zonas inundadas:

Nunca intentes cruzar una zona inundada; podría ser más profunda de lo que parece.Si te encuentras en una zona inundada, busca una vía alternativa o espera a que el agua se retire.

Evita movimientos bruscos del volante.

Si el vehículo empieza a deslizarse, no frenes bruscamente; suelta el acelerador y gira suavemente en la dirección del deslizamiento.

Conoce las condiciones de la carretera:

Presta atención a las señales de tráfico y a las condiciones de la carretera. Si la lluvia es muy intensa y la visibilidad es muy baja, considera detenerte en un lugar seguro hasta que mejoren las condiciones.

Conducir de día:

Si es posible, evita conducir de noche bajo lluvia, ya que la visibilidad suele ser peor.

Conocimientos básicos de conducción en condiciones de lluvia:

Evita los charcos grandes y las áreas donde se acumula agua.Utiliza una velocidad adecuada para las condiciones y evita acelerar o frenar bruscamente.

Si el vehículo comienza a patinar, no frenes bruscamente; suelta el acelerador y gira suavemente en la dirección del deslizamiento.Si se produce aquaplaning (el vehículo pierde contacto con la carretera debido al agua acumulada), mantén la calma, suelta el acelerador y dirige el vehículo hacia una zona donde haya menos agua.

Mantén la calma:

La calma es clave para manejar en condiciones de lluvia. Mantén la concentración y evita distracciones.

Previsión de las condiciones meteorológicas:

Antes de salir de viaje, consulta las condiciones meteorológicas y el estado de las carreteras. Si es posible, pospone el viaje si se espera un clima peligroso.

Cuidado con los charcos:

Los charcos grandes pueden causar aquaplaning. Trata de evitarlos o disminuye la velocidad antes de cruzarlos.

Evita conducir detrás de camiones o autobuses:

Estos vehículos pueden generar una gran cantidad de agua y escombros, lo que dificulta la visibilidad y aumenta el riesgo de aquaplaning.

Mantén una distancia segura:

Aumenta la distancia entre tu vehículo y el que está delante de ti para tener más tiempo de reacción en caso de que necesites frenar repentinamente.

No uses luces altas:

Las luces altas pueden reflejarse en la lluvia y reducir tu visibilidad. En lugar de eso, usa las luces bajas o las luces antiniebla si es necesario.

Conducir de manera defensiva:

Conducir de manera defensiva significa estar atento a los demás conductores y anticipar sus movimientos. Mantén una distancia segura, evita distracciones y ajusta tu velocidad según las condiciones de la carretera.

Planifica tu viaje con anticipación:

Siempre es una buena idea planificar tu viaje con anticipación y estar preparado para cualquier situación. Esto incluye tener un kit de emergencia en tu vehículo con elementos como un botiquín de primeros auxilios, herramientas básicas, agua y alimentos no perecederos.

Mantén tu vehículo en buen estado:

Realiza un mantenimiento regular de tu vehículo para asegurarte de que esté en buen estado de funcionamiento. Esto incluye revisar los frenos, los neumáticos, las luces y los limpiaparabrisas.

Cuidado con el hidroplaneo:

El hidroplaneo ocurre cuando una capa de agua se acumula entre los neumáticos y la carretera, lo que hace que el vehículo pierda tracción y control. Si experimentas hidroplaneo, mantén la calma, suelta el acelerador y dirige el vehículo hacia una zona con menos agua.

No te confíes en los sistemas de asistencia al conductor:

Si tu vehículo está equipado con sistemas de asistencia al conductor, como el control de crucero adaptativo o el sistema de mantenimiento de carril, no te confíes en ellos bajo condiciones de lluvia. Estos sistemas pueden no funcionar correctamente en condiciones de lluvia y pueden no ser capaces de detectar obstáculos o cambios en la carretera.

Evita las distracciones:

Conducir bajo condiciones de lluvia ya es lo suficientemente desafiante como para agregar distracciones a la mezcla. Evita el uso de dispositivos electrónicos, ajustes en el sistema de entretenimiento del vehículo y otras distracciones que puedan reducir tu atención en la carretera.

Sé consciente de las condiciones de la carretera:

Presta atención a las señales de advertencia, como la presencia de charcos grandes, la acumulación de agua en la carretera y los cambios en la visibilidad.