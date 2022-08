Al igual que en el municipio de Monclova, el 105 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional instaló un módulo de Canje de Armas en el municipio de Frontera e instalará otro más en el municipio de Cuatro Ciénegas.

En un evento que encabezó el Coronel de Infantería Gerardo Reyes Fuentes -titular del 105 Batallón- junto al alcalde Roberto Piña Amaya, entre otras autoridades, se celebró el inicio de esta campaña que tiene como objetivo disminuir los índices delictivos cometidos con armas de fuego.

Se destacó que por la pandemia se suspendió la actividad y ahora se está reactivando en toda la región.

“El único objetivo es prever el delito, y no nada más el delito si no los accidentes mortales, sabemos que un arma en casa no es algo seguro y más para aquellas personas que no saben utilizarlas” , dijo el coronel de Infantería.

Las armas a canjear pueden ser nuevas, viejas o incluso hechizas, pues todas pueden ser utilizadas para cometer delitos.

Esta misma actividad será llevada al pueblo mágico de Cuatro Ciénegas, informó la Síndico municipal, Saily Idolina Mendoza, además presidenta de la Comisión de Seguridad.

A partir de este 3 de agosto el personal del 105 Batallón de Infantería estará realizando el evento de arranque de esta campaña de Canje de Armas donde se remunerará a las personas que entreguen sus armas.

“La campaña de canje de armas, dará inicio en la explanada del Palacio Municipal, presidiendo este evento Humberto Villarreal, alcalde de Cuatro Ciénegas, el coronel Gerardo Reyes, comandante del 105 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, Erasto Gutiérrez, inspector de Guardia Nacional, Rodrigo Chairez Zamora, delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Diana Verástegui, coordinadora de agentes del ministerio público y su servidora, presidente de la comisión de seguridad”, dijo la funcionaria.

Mendoza puntualizó también que se estará presentando el primer canje de armas y que se realizará el protocolo de destrucción, así como también ofrecen el beneficio económico desde 600 pesos hasta 4 mil 700 pesos dependiendo el arma a considerar.