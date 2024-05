‘Lo que queremos es que nos vean’: por primera vez, Vaqueros Coahuila participará en la XV Marcha del Orgullo LGBT

El colectivo Vaqueros Coahuila se sumará por primera vez a la marcha del orgullo LGBTIQA+ que se realizará el próximo sábado 8 de junio, para visibilizarse como parte de la diversidad sexual, exigir ser respetados en su dignidad y hacer valer sus derechos humanos, como cualquier otra persona.

Vicente Castillo Lara, director de Vaqueros Coahuila, señaló que están invitando a los vaqueros que forman parte de la comunidad LGBTIQA+ para que se animen y participen en la “XV Marcha del Orgullo LGBT”, que partirá del bulevar Venustiano Carranza hacia la Plaza de Armas a partir de las 17:00 horas.

“El propósito es visibilizar al grupo de vaqueros de la comunidad LGBT. El grupo se organizó para realizar reuniones entre amigos de la región, con el fin de fortalecer los lazos de unión entre la comunidad vaquera dentro de la comunidad LGBTIQ+ y luchar por la inclusión de nuestro gremio vaquero dentro de los diferentes bares, asociaciones y de la sociedad en general”.

“Empezamos en enero con el grupo de vaqueros, así como se está haciendo en otros estados donde son grupos grandes, arriba de 100, 200 personas y aquí somos 20. Cada uno está invitando a más gente para que se una a nuestro grupo, obviamente con el mismo gusto por ser vaquero, por vivir como vaquero, por tener ese gusto más que nada”.

Tienen el objetivo de visibilizarse como vaqueros dentro de la diversidad sexual, de ahí el interés de sumarse a la marcha y hacerse presentes en la sociedad.

“Todos sabemos que Saltillo es La Capital del Vaquero y nosotros como comunidad LGBT también habemos un grupo de vaqueros, nunca nos habíamos dado a conocer, nunca habíamos tenido este apoyo, nos están abriendo las puertas, más que nada... éramos parte del grupo que no queríamos salir del clóset, darnos a conocer”.

“Hace dos años empezamos a reunirnos apartados de la comunidad y este año se abrieron las puertas para nosotros en cuanto al Municipio, en cuanto al Gobierno del Estado, en los bares nos están aceptando un poco más, estos años han cambiado mucho, nos han abierto las puertas en muchas partes en donde dudábamos en acercarnos”.

Destacó que cada vez tienen mayor reconocimiento y aceptación en algunos antros y bares donde no son señalados, no reciben una mala atención y no les cierran las puertas.

“Que llegues con tu pareja, tus amigos y te empiecen a señalar, sí se siente muy mal, como que te bajan el autoestima, te hacen no volver a esos lugares. Ahorita ya no es tiempo de que te discriminen, de que te señalen por lo que eres: somos personas, también tememos sentimientos, vida propia, como todos los demás”.

“Lo que queremos es que nos vean, que somos un grupo de vaqueros, que somos personas que estamos pidiendo ese apoyo, el respeto y el reconocimiento de todos, que se respete la dignidad de todos”, concluyó.