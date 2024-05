‘Los monstruos somos nosotros’: Daniel, del taxi para mascotas de Saltillo

Daniel se ha viralizado en redes sociales tras darse a conocer su “mototaxi para perritos”. Se trata de su motocicleta Dinamo , que adquirió hace apenas un año y que aún está pagando, adaptada para trasladar a las mascotas de usuarios que no pueden llevarlos por falta de tiempo o un auto. La idea surgió al detectar que los taxis y servicios de transporte por aplicación no acceden a trasladar animales.

LA GENTE ES ABUSIVA O PIENSA QUE UNO ‘VIVE DE AIRE’

Daniel comenta que su intención es ayudar a perros abandonados y que esto lo financia con el ingreso de su “mototaxi”, que no es gratuito. Sin embargo, lamenta que la gente ha abusado de su servicio. “A pesar de que saben que los ingresos que obtengo son para ayudar a perritos que no tienen hogar, la gente no valora el servicio y por largos trayectos, además de todo el trámite en la veterinaria, no me dan más de 200 pesos. A veces ni eso, o solo una bolsa pequeña de croquetas, cuando realmente necesito bastante ayuda para continuar con mi labor de apoyo a los perritos sin hogar”, señala.

El origen de su idea fue “yo te ayudo, tú me ayudas”, pues su intención es ayudar a los “perritos desamparados, no a los que tienen en casa y no les falta nada”, expone, por lo que él ofrece un servicio de traslado de animales y él espera recibir a cambio algo más aparte de lo que le dan “para la gasolina”, como una bolsa grande de croquetas, para poder continuar ayudando a los perritos desamparados. “La gente piensa que uno vive de aire”, lamenta Daniel.