Luztopía, un ‘Cuento Encantado’

MONTERREY, N.L.- Un mundo de castillos medievales, princesas y reyes se apoderó del Parque Fundidora, en Monterrey, en la quinta edición del festival Luztopía “Cuento Encantado” que se inauguró este miércoles 23 de noviembre y estará en las instalaciones del inmueble regio hasta el próximo 8 de enero.

El encendido de las más de 200 figuras que este año dan vida al evento se realizó por parte del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas; el presidente honorario de Luztopía, Federico Clariond Domene; Maricarmen Martínez, secretaria de Turismo en el Estado; Anabel Mellado, directora de Producción del festival; el director del Parque Fundidora, Jean Joseph Leautaud, y Jesús Guerrero Almaraz, vicepresidente del Clúster de Turismo estatal.

Durante su discurso, el Munícipe regio destacó los verdaderos valores de la Navidad, que son pasar tiempo en familia.“Estas épocas siempre son importantes para recordar lo que más vale; lo que más vale no son los regalos, no son las posadas, no son las fiestas, lo que más vale es precisamente poder tener estos espacios”, dijo.

Colosio Riojas acudió a la inauguración de Luztopía acompañado de sus dos pequeños hijos, con quien realizó un recorrido por los atractivos.

Clariond Domene, por su parte, agradeció el trabajo del Clúster de Turismo queimpulsa al evento que atrae a visitantes de ciudades cercanas como Saltillo.

“La temática es ‘Cuento Encantado’, entonces la alusión es a princesas, a castillos, a castillos medievales”, explicó el presidente honorario del festival. Resaltó que es un evento muy familiar y este año se entregaron 50 mil boletos al DIF y otras instituciones para que pueda acudir gente de menos recursos y no se pierdan del festival navideño.

“Es un evento familiar que une a toda la sociedad, no importa sean de San Pedro, Escobedo, de Guadalupe o de Saltillo”, compartió. Indicó que Luztopía inició en 2016 cuando él presidía el Clúster de Turismo y se le acercaron con una idea innovadora que a la fecha cuesta realizarla muchos millones de pesos.

“Es una apuesta que hicimos porque eso es lo que hacemos los de Nuevo León, siempre echados pa’delante”, resaltó. A la fecha, mencionó que ha sido un éxito y Luztopía representa lo que debemos de tener como País. “Luztopía une a la sociedad, que es lo que queremos hacer. Tristemente estamos muy polarizados”, sostuvo.

Entre los atractivos de este año de Luztopía se encuentran: más de 200 figuras iluminadas, castillo multimedia, shows musicales, mercado de artesanías, antojitos, gran pino, muro de los deseos, tótems del conocimiento y playgrounds. Esta es la quinta edición del festival de luces navideño y de acuerdo con la secretaria de Turismo estatal, Maricarmen Martínez, constituye un gran atractivo para visitar Monterrey en estas fechas decembrinas.