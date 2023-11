Machismo, drogadicción y alcoholismo: patrón de conducta en agresores de mujeres en Coahuila

El Centro de Empoderamiento y Justicia para las Mujeres de Coahuila detecta entre los hombres agresores de mujeres en la entidad un patrón de conducta relacionado principalmente con el machismo, drogadicción y alcoholismo.

De acuerdo con el Banco Estatal de Datos Sobre Violencia contra las Mujeres y Niñas, de enero a septiembre del presente año, de los 4 mil 475 casos atendidos para orientación por personal del CEJM, las mujeres denunciantes de violencia refieren en mil 780 casos, actitudes de superioridad y desprecio de sus parejas hacia ellas, ambas características del machismo.

Respecto de las adicciones, en 445 casos las personas atendidas refirieron que sus agresores son adictos a drogas, y en 397, al alcohol. Las regiones Laguna y Sureste encabezan la estadística de machismo como detonante de violencia hacia la mujer, mientras que las regiones Norte y Sureste, la drogadicción encabeza las agresiones. El alcoholismo es el factor detonante en la zona Sureste.

Para la terapeuta Zissa Esparza Loya, especialista en constelaciones familiares, las conductas machistas y adicciones de las personas agresoras tienen su origen desde el punto clínico, en la ausencia de mamá y las exclusiones del sistema familiar.

“Desde el ojo de la constelación familiar, toda adicción tiene que ver con ancestros, con exclusiones de alguien del sistema (familiar). Y cuando yo agredo, siendo que parto de una adicción, es por alguna ausencia, principalmente es porque me falta mamá”.

La especialista refiere que los agresores de las mujeres víctimas de violencia buscan atención y con conductas de superioridad y desprecio a sus parejas, desde su inconsciente buscan ejercer justicia.

“Buscan decir: yo tengo que hacer justicia por algo. Probablemente, esos agresores fueron niños abandonados, niños rechazados, niños que vivieron en extrema pobreza, niños que los golpearon. Entonces, ¿qué voy a dar si nada más recibí eso?, o sea, es una forma de vida y al final de cuentas, también es una forma de sobrevivir”.

De acuerdo a la psicología, las adicciones tiene su origen en la ausencia de la madre. Una madre ausente puede estar viva, pero por diversas situaciones no está o estuvo presente en la crianza de los hijos, o lo hizo, pero no supo expresarles y trasmitirles su amor.

Zissa Esparza considera que las adicciones son el alimento de un síntoma emocional. Refiere que incluso las mujeres víctimas de violencia sufren de una adicción, o lo que en el tema se define como círculo de violencia, que es cuando una mujer violentada no deja a su pareja por temor a quedarse sola.

“También hay una codependencia, no nada más hay un adicto. Generalmente las mujeres que están con un adicto son codependientes, no propiamente adictas, pero son codependientes a esa agresión, porque no conocen tampoco otra forma de vida”.

En ambos casos sugiere que las personas víctimas o agresoras busquen ayuda emocional, a través de las terapias que sientan que les hacen bien y noten avances, pero resalta que las personas en procesos emocionales deben ser continuos en sus tratamientos, y recibir el apoyo de su familia para fortalecerlos en la voluntad.