¿Te sientes triste con la llegada del Frente Frío en Saltillo? Ten cuidado, puede ser depresión estacional

La entrada del Frente Frío número 12 a Saltillo no solo trae bajas temperaturas y chubascos, sino también destaca la prevalencia del trastorno afectivo estacional, vinculado a la disminución de la luz solar y factores ambientales en esta semana invernal

La entrada del Frente Frío número 12 ya es una realidad en Saltillo, que acompañado de chubascos y bajas temperaturas, se espera un helado inicio de semana. Sin embargo, con la llegada de la temporada invernal, no solo nos enfrentamos a bajas temperaturas y noches más largas, sino también a un fenómeno que afecta a un número significativo de personas: la depresión estacional como un factor adicional.

El trastorno afectivo estacional, también conocido como depresión estacional, es una variante depresiva que se manifiesta en consonancia con las estaciones del año, iniciándose con la llegada del otoño o invierno y remitiendo durante la primavera.

La razón precisa de por qué esto ocurre aún no se comprende completamente. Sin embargo, expertos sugieren que las bajas temperaturas, los días nublados, así como los cierres de ciclos y la incertidumbre relacionada con las festividades navideñas son elementos fundamentales para su desarrollo, especialmente si hay antecedentes familiares de este trastorno clínico.

¿QUÉ LO CAUSA?

El descenso de la luz solar durante los meses de invierno puede tener un impacto directo en nuestros niveles de serotonina y melatonina, neurotransmisores que regulan el estado de ánimo y el sueño. Esta reducción puede desencadenar sentimientos de tristeza, apatía y agotamiento mental.

Además, la temporada invernal también puede traer consigo cambios en la rutina diaria, aislamiento social debido al clima frío y oscuro, así como la presión adicional relacionada con las festividades. Estos factores contribuyen a crear un ambiente propicio para el desarrollo de trastornos del estado de ánimo.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS?

Los síntomas de la depresión y la ansiedad pueden variar, pero comúnmente incluyen cambios en el apetito, alteraciones del sueño, falta de energía, dificultad para concentrarse y, en casos más graves, pensamientos suicidas. La ansiedad puede manifestarse a través de la irritabilidad, inquietud y preocupaciones constantes.

Los síntomas más comunes que suelen aparecer durante este trastorno son los siguientes:

-Tristeza o melancolía

-Irritabilidad

-Desesperanza o pesimismo

-Pérdida de interés en actividades que disfrutaba

-Insomnio o exceso de sueño

-Mucho apetito por carbohidratos y aumento de peso

-Poca energía

-Dificultad para concentrarse

-Pensamientos suicidas

No obstante, este trastorno no es exclusivo del invierno, y aunque no es muy común, también puede ocurrirte en verano.

-Insomnio (pérdida de sueño).

-Falta de apetito

-Pérdida de peso

-Ansiedad

-Irritabilidad

¿EXISTE SOLUCIÓN?

El enfoque para contrarrestarlo puede abarcar la fototerapia (utilización de luz artificial para reemplazar la falta de luz solar durante la temporada), medicamentos antidepresivos y, por supuesto, apoyo emocional o terapia.

Así mismo, este trastorno es frecuente que se presente en jóvenes, especialmente mujeres, así como en personas de la tercera edad.

Si persiste por más de tres meses, podría indicar un caso clínico y sería necesario acudir a un profesional de la salud mental.

¿CÓMO COMBATIRLA?

Existen algunas formas y herramientas que ayudarán a quien lo padezca a reducir los síntomas. No obstante, es de vital importancia acudir con un terapeuta si el malestar es muy intenso o si se cree necesario como forma de acompañamiento.

Luz Solar y Ejercicio: Aprovechar al máximo las horas de luz solar disponible es esencial. La práctica de ejercicio regular también libera endorfinas, mejorando el estado de ánimo.

Alimentación Saludable: Mantener una dieta equilibrada contribuye al bienestar mental. Se recomienda incluir alimentos ricos en omega-3 y antioxidantes.

Establecer Rutinas: La consistencia en la rutina diaria puede ayudar a contrarrestar la sensación de caos y falta de control.

Buscar Apoyo Social: Mantener conexiones sociales es crucial. Programar actividades con amigos y familiares puede proporcionar un valioso apoyo emocional.

Terapia Profesional: En casos más severos, la intervención de profesionales de la salud mental, como psicólogos y psiquiatras, es fundamental. La terapia cognitivo-conductual y el uso de medicamentos pueden ser parte del tratamiento.

El invierno puede ser desafiante, pero abordar la salud mental con empatía y apoyo puede marcar la diferencia. En VANGUARDIA, alentamos a nuestros lectores a cuidar de sí mismos y de los demás, creando una comunidad más fuerte y saludable.

Es muy importante que si se identifican esas señales en uno mismo o en nuestros allegados, se consulte inmediatamente a un médico y se le brinde apoyo emocional.

Si lo necesita, sin importar la época del año, no dude en llamar a la Línea de la Vida 800 911 2000 o contactarse en la página de Facebook “Punto y coma”, así como al teléfono de la misma 844 314 1440, donde podrá encontrar canalización y contención todo el año en la hora que lo requiera.