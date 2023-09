Maestros y padres de familia de Saltillo exigen liberar libros de la ‘Nueva Escuela Mexicana’

La convocatoria que se desarrolló frente a la Benemérita Escuela Normal de Coahuila, y ahí más de 100 maestros en activo, jubilados, estudiantes y padres de familia hicieron una crítica contra la decisión del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, quien en días recientes anunció que los libros del ciclo pasado serán reimprimidos para poder abastecer a las escuelas del nivel básico en la Entidad.

Gerardo Mexquitic, en representación del Movimiento, dijo que los libros de texto de la conocida como “Nueva Escuela Mexicana”, no se hicieron con la intención de imponer una ideología política, como se ha planteado en los medios de comunicación, sin embargo, una historia similar ya había ocurrido en la historia de la educación mexicana.

TE PUEDE INTERESAR: Pide diputada del PVEM que se investigue a la Casa Hogar ‘Visión de Amor’, de Acuña

“Los libros no son comunistas. Ya hubo una historia cuando salieron los libros de Jaime Torres Bodett. Los libros tienen información valiosa para el Estado. Lo que vemos son antecedentes históricos; historia muy cercana y reciente que muchos no quieren que se conozca. No debemos tener miedo, hay que analizarla, criticarla y ser reflexivos”, indicó Mexquitic.

“Los libros traen contenido que habla de la sexualidad pero informativa, que los alumnos sepan lo que es la sexualidad previniendo que caigan en las garras del abuso. No es hipersexualidad”, agregó Gerardo Mexquitic, uno de los fundadores del Movimiento que nació en 2013 con la lucha contra la retención del ISR a maestros.