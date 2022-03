Magistrados del Poder Judicial del Estado justifican ‘dobleteo’

Magistrados del Poder Judicial de Coahuila justificaron sus dobles plazas como catedráticos de tiempo completo en la UAdeC y como juzgadores. Señalaron que las 40 horas semanales en la universidad las reparten no sólo en clases, sino también en labores de investigación, publicaciones de libros, asesorías a alumnos de doctorado, maestría y licenciatura, etcétera.

Un reportaje publicado por Semanario informó que la magistrada María del Carmen Galván Tello y los magistrados Luis Efrén Ríos Vega y Juan José Yáñez Arreola aparecen como empleados de tiempo completo de la UAdeC y además forman parte del Poder Judicial, con sueldos combinados de más de 160 mil pesos cada uno.

“Que quede claro, el tiempo completo no es frente a grupo, sino que hay que hacer otras actividades. A veces me da la impresión que la nota pudiera entenderse como ‘mira, no hace nada’”, subrayó Galván Tello.

Reconoció que, en 2021, la Auditoría Superior del Estado ya había observado a la UAdeC de que había maestros con doble plaza, entre tales casos el de ella, por lo que la universidad le pidió las evidencias de sus actividades para solventar las observaciones, lo cual hizo.

“Y lo que yo cuido al ir a dar clases es que los horarios no se empalmen con los trabajos que he tenido y por regla general siempre los horarios han sido a las 8 de la mañana”, indicó.

Según un registro proporcionado por Galván Tello, ha publicado, coordinado o participado de 2005 a 2021 en 27 libros o revistas especializadas y está por publicar otro este año.

Por su parte, el magistrado de la Sala Penal Luis Efrén Ríos opinó que reportajes como el de Semanario son importantes porque genera una discusión que a todos debe de interesar respecto al buen uso de los recursos públicos.

Recalcó que es legal y constitucional que un juzgador, además de su labor como tal, pueda ejercer la docencia, por lo que lo que habría que revisar, en cada caso concreto, si un juez o magistrado justifica ejercer ambas actividades.

Hablando de su caso, indicó que sus actividades académicas no entorpecen su labor jurisdiccional, pues, de entrada, las ejerce después de las 17:00 horas en la AIDH.