Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación coahuilense que participará en la Olimpiada Nacional 2026. Durante el evento, anunció nuevos apoyos económicos y proyectos de infraestructura para el deporte en la entidad. De acuerdo con la información, serán 790 coahuilenses, entre atletas y personal técnico, quienes competirán en 35 disciplinas. Se trata de la máxima justa del deporte amateur en México.

“Con gran orgullo abanderamos a los atletas coahuilenses que representarán a nuestro Estado en la Olimpiada Nacional 2026. Además de saludarlos y desearles lo mejor, anunciamos nuevos apoyos para fortalecer su preparación”, dijo. Además, alentó a los atletas diciendo: “Compitan con pasión y den su máximo en cada competencia; estamos con ustedes. ¡Vamos con todo!”. El mandatario estatal señaló que su administración contempla invertir, a partir de este año, recursos en la rehabilitación y modernización de instalaciones deportivas. Estas acciones se realizarán en distintas regiones del estado. El objetivo es mejorar las condiciones de entrenamiento. También informó que las becas y apoyos económicos para medallistas y atletas de alto rendimiento se duplicarán. Añadió que se implementará un programa dirigido a quienes tengan posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Indicó que los atletas que representan a Coahuila en competencias nacionales e internacionales son un ejemplo para la comunidad. Señaló que forman parte de las prioridades de su administración. “Hoy hacemos el compromiso de seguir trabajando en los temas que se requieren para que nuestro estado siga siendo de los mejores para vivir con nuestras familias, temas como el deporte, la educación, economía, obras de infraestructura, obras sociales, salud o seguridad”, puntualizó.

Por su parte, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, informó que en el proceso estatal participaron 4 mil 770 personas. De ellas, 635 atletas lograron clasificar a la Olimpiada Nacional. Reconoció el respaldo de las familias. También el trabajo del equipo técnico que acompaña a los deportistas. “Gobernador, nuestro compromiso, al igual que el suyo, es dejar bien encaminado el deporte del Estado hacia niveles de excelencia”, señaló. En representación de la delegación, la arquera Selene Rodríguez Riojas agradeció el apoyo al deporte en la entidad. Destacó que Coahuila ofrece condiciones para el desarrollo de talentos.

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