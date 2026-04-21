Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Manolo Jiménez: Coahuila listo para competir en la Olimpiada Nacional 2026
    La delegación coahuilense fue presentada rumbo a la Olimpiada Nacional 2026 durante ceremonia oficial. CORTESÍA

Participarán 790 integrantes en 35 disciplinas; prevén aumento de becas y mejoras en infraestructura

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la ceremonia de abanderamiento de la delegación coahuilense que participará en la Olimpiada Nacional 2026. Durante el evento, anunció nuevos apoyos económicos y proyectos de infraestructura para el deporte en la entidad.

De acuerdo con la información, serán 790 coahuilenses, entre atletas y personal técnico, quienes competirán en 35 disciplinas. Se trata de la máxima justa del deporte amateur en México.

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“Con gran orgullo abanderamos a los atletas coahuilenses que representarán a nuestro Estado en la Olimpiada Nacional 2026. Además de saludarlos y desearles lo mejor, anunciamos nuevos apoyos para fortalecer su preparación”, dijo. Además, alentó a los atletas diciendo: “Compitan con pasión y den su máximo en cada competencia; estamos con ustedes. ¡Vamos con todo!”.

El mandatario estatal señaló que su administración contempla invertir, a partir de este año, recursos en la rehabilitación y modernización de instalaciones deportivas. Estas acciones se realizarán en distintas regiones del estado. El objetivo es mejorar las condiciones de entrenamiento.

También informó que las becas y apoyos económicos para medallistas y atletas de alto rendimiento se duplicarán. Añadió que se implementará un programa dirigido a quienes tengan posibilidades de clasificar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Indicó que los atletas que representan a Coahuila en competencias nacionales e internacionales son un ejemplo para la comunidad. Señaló que forman parte de las prioridades de su administración.

“Hoy hacemos el compromiso de seguir trabajando en los temas que se requieren para que nuestro estado siga siendo de los mejores para vivir con nuestras familias, temas como el deporte, la educación, economía, obras de infraestructura, obras sociales, salud o seguridad”, puntualizó.

$!El gobernador, así como funcionarios estatales, convivieron con atletas tras el acto protocolario del abanderamiento.
El gobernador, así como funcionarios estatales, convivieron con atletas tras el acto protocolario del abanderamiento. CORTESÍA

Por su parte, el director del Instituto Estatal del Deporte, Antonio Cepeda Licón, informó que en el proceso estatal participaron 4 mil 770 personas. De ellas, 635 atletas lograron clasificar a la Olimpiada Nacional.

Reconoció el respaldo de las familias. También el trabajo del equipo técnico que acompaña a los deportistas.

“Gobernador, nuestro compromiso, al igual que el suyo, es dejar bien encaminado el deporte del Estado hacia niveles de excelencia”, señaló.

En representación de la delegación, la arquera Selene Rodríguez Riojas agradeció el apoyo al deporte en la entidad. Destacó que Coahuila ofrece condiciones para el desarrollo de talentos.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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