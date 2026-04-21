Busca diputada blindar ahorro para el retiro; piden frenar uso de Afores en obras

La diputada presidenta del Congreso de Coahuila , Luz Elena Morales, exhortó al Congreso de la Unión a modificar la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. El objetivo, dijo, es evitar que los recursos administrados por las Afores sean expuestos a proyectos de riesgo.

La legisladora señaló que la regulación actual permite invertir hasta el 30 por ciento de los fondos de pensiones de los trabajadores en proyectos de infraestructura y obras públicas bajo esquemas de participación público-privada-social. A su juicio, esto representa un riesgo para el ahorro de retiro.

Advirtió que este tipo de inversiones podrían verse afectadas por sobrecostos, fallas de planeación o baja rentabilidad. Esto impactaría directamente en el patrimonio de los trabajadores, al ser ellos quienes asumirían las pérdidas en sus cuentas individuales.

“El ahorro para la vejez exige las inversiones más seguras y diversificadas posibles”, señaló.

En entrevista, sostuvo que la disposición no es constitucional. Agregó que no hay límites establecidos y que esto podría generar restricciones para los trabajadores cuando busquen disponer de sus recursos.