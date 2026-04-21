Busca diputada blindar ahorro para el retiro; piden frenar uso de Afores en obras

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Coahuila
/ 21 abril 2026
    Busca diputada blindar ahorro para el retiro; piden frenar uso de Afores en obras
    Luz Elena Morales advierte riesgos en el uso de recursos de Afores para financiar proyectos de infraestructura. HOMERO SÁNCHEZ

La legisladora llamó a eliminar facilidades legales que permitan destinar hasta 30% del ahorro para el retiro a proyectos de infraestructura pública

La diputada presidenta del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales, exhortó al Congreso de la Unión a modificar la recién aprobada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica. El objetivo, dijo, es evitar que los recursos administrados por las Afores sean expuestos a proyectos de riesgo.

La legisladora señaló que la regulación actual permite invertir hasta el 30 por ciento de los fondos de pensiones de los trabajadores en proyectos de infraestructura y obras públicas bajo esquemas de participación público-privada-social. A su juicio, esto representa un riesgo para el ahorro de retiro.

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Advirtió que este tipo de inversiones podrían verse afectadas por sobrecostos, fallas de planeación o baja rentabilidad. Esto impactaría directamente en el patrimonio de los trabajadores, al ser ellos quienes asumirían las pérdidas en sus cuentas individuales.

“El ahorro para la vejez exige las inversiones más seguras y diversificadas posibles”, señaló.

En entrevista, sostuvo que la disposición no es constitucional. Agregó que no hay límites establecidos y que esto podría generar restricciones para los trabajadores cuando busquen disponer de sus recursos.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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