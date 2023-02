‘Manolo me pidió matrimonio en las letras de Saltillo’: Paola Rodríguez

Ellas comparten la vida de quienes contienden por la gubernatura coahuilense... y aunque en esta carrera no llevan el rol protagónico, su acompañamiento y amor es parte vital para que los candidatos estén física, emocional y sentimentalmente en forma para dar la pelea.

Paola Rodríguez López,

esposa de Manolo Jiménez Salinas



Con Saltillo como testigo, Manolo Jiménez le pidió matrimonio a Paola Rodríguez, y luego de un “vamos a tomarnos una foto” en las letras de Saltillo, una historia de amor surgió y actualmente Paola y Manolo son padres de cuatro pequeños.

Paola se caracteriza por apoyar al ex alcalde en sus tareas partidistas y tiene una presencia constante en las redes sociales acompañando al político saltillense en actividades en pro de los más necesitados.

1. ¿Cómo se enamoraron?

Nos conocimos en una boda de unos amigos en común y empezamos a salir en el 2008, anduvimos cuatro años y medio de novios y nos casamos en el 2013.

2. ¿Cómo le pidió matrimonio?

Manolo me pidió matrimonio en las letras de Saltillo, las que están ubicadas en V. Carranza, me dijo “Vente, vamos a tomarmos unas fotos”, y ahí me propuso matrimonio.

3. ¿Cuáles son los detalles románticos que más recuerda de su relación?

Él es muy detallista y romántico, recuerdo con mucho amor nuestra luna de miel y los nacimientos de nuestros hijos. Fueron momentos muy emotivos y significativos.

4. ¿Con qué frecuencia le regala flores? ¿Cuáles son sus flores favoritas?

Mis flores favoritas son las orquídeas, y Manolo me las regala en ocasiones especiales durante el año.