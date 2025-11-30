Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook

    Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook
    La corporación estatal llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa en redes sociales. FOTO: ESPECIAL

La corporación llamó a la ciudadanía a reportar cualquier perfil o grupo que represente un riesgo para niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales

La Policía Cibernética de Coahuila reforzó sus labores de vigilancia digital luego de detectar un grupo de Facebook vinculado a conductas que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Durante recorridos de patrullaje en línea, la corporación ubicó una página donde se compartía contenido que vulnera la integridad de menores, por lo que activó protocolos internos para evitar su difusión en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, aunque el grupo no tiene origen en Coahuila, la corporación subrayó que cualquier contenido con estas características representa un riesgo para las familias del estado debido al alcance de las plataformas digitales. Por ello, reiteró el compromiso de intervenir de manera inmediata cuando se identifiquen publicaciones o perfiles que puedan poner en peligro a usuarios locales.

La dependencia también renovó el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa detectada en redes sociales. Según la corporación, las denuncias ciudadanas son clave para localizar páginas que operan fuera del estado pero que pueden impactar a la niñez coahuilense. Dentro de este esquema de prevención, la Policía Cibernética mantiene patrullajes constantes y coordinación con instancias de seguridad para dar seguimiento a riesgos emergentes.

$!La Policía Cibernética de Coahuila mantiene patrullajes digitales para detectar contenido que ponga en riesgo a menores.
La Policía Cibernética de Coahuila mantiene patrullajes digitales para detectar contenido que ponga en riesgo a menores. FOTO: CORTESÍA

El monitoreo se mantiene activo mientras continúan los procesos para desactivar perfiles o grupos que promuevan contenido inapropiado relacionado con menores. La corporación reiteró que atender este tipo de incidentes es una prioridad y que la vigilancia digital se mantiene de manera permanente.

NUEVO LEÓN MANTIENE UNA INVESTIGACIÓN PARALELA

En Nuevo León, autoridades estatales informaron que ya se abrió una carpeta de investigación tras la detección del grupo denominado “La Princesa de Papá”, identificado por usuarios como un espacio con contenido infantil inapropiado. La Fiscalía estatal señaló que el caso es atendido por el área especializada en trata de personas.

El titular de Seguridad en la entidad añadió que la Policía Cibernética de Nuevo León trabaja en coordinación con Meta, empresa propietaria de Facebook, para desactivar páginas que registren actividades irregulares. La dependencia detalló que los procesos se formalizan ante la Fiscalía y otras instancias debido al alcance internacional de los perfiles involucrados.

