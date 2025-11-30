Emite alerta Policía Cibernética de Coahuila por contenido inapropiado con menores detectado en Facebook

La Policía Cibernética de Coahuila reforzó sus labores de vigilancia digital luego de detectar un grupo de Facebook vinculado a conductas que ponen en riesgo a niñas, niños y adolescentes. Durante recorridos de patrullaje en línea, la corporación ubicó una página donde se compartía contenido que vulnera la integridad de menores, por lo que activó protocolos internos para evitar su difusión en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, aunque el grupo no tiene origen en Coahuila, la corporación subrayó que cualquier contenido con estas características representa un riesgo para las familias del estado debido al alcance de las plataformas digitales. Por ello, reiteró el compromiso de intervenir de manera inmediata cuando se identifiquen publicaciones o perfiles que puedan poner en peligro a usuarios locales.

TE PUEDE INTERESAR: Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

La dependencia también renovó el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa detectada en redes sociales. Según la corporación, las denuncias ciudadanas son clave para localizar páginas que operan fuera del estado pero que pueden impactar a la niñez coahuilense. Dentro de este esquema de prevención, la Policía Cibernética mantiene patrullajes constantes y coordinación con instancias de seguridad para dar seguimiento a riesgos emergentes.