Padres de Silvia, adolescente víctima de feminicidio, piden a Pronnif ver a sus hijos

La señora Guadalupe y su esposo Hilario, padres de Silvia, la adolescente de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 16 de noviembre en el ejido Buñuelos a causa de un disparo en la cabeza, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que se les permita ver a sus otros tres hijos, quienes han sido apartados y resguardados por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia tras el trágico hecho.

La pareja, originaria del ejido Tinajuela, manifestó que la principal dificultad que enfrentan actualmente es la falta de información clara y el nulo acceso a sus hijos.

“No sabemos nada de ellos, no los podemos ver, pero no nos dicen ni cuándo podremos verlos”, declaró don Hilario, padre de Silvia.

La señora Guadalupe confirmó que la autoridad les ha indicado que deben seguir protocolos; sin embargo, aseguran que la comunicación ha sido deficiente. La información se transmite de manera confusa, lo que dificulta comprender los procedimientos que se están llevando a cabo.

DISPUESTOS A COOPERAR

Los padres aseguraron estar completamente dispuestos a colaborar con cualquier investigación necesaria para aclarar la situación.

“Nosotros estamos dispuestos a hacer las cosas, a aclarar todo esto que están con esas dudas... Lo que queremos es ver a los niños, que ellos se sientan tranquilos y nosotros también, ¿verdad? Porque la verdad estamos muy apegados a ellos”, expresó.

La familia señaló que, aunque han acudido a varias áreas —incluyendo psicología—, no han podido ver a los menores, lo que genera una gran incertidumbre sobre su bienestar. Si bien se les informó que un familiar cercano podría visitarlos ese mismo día, los padres no tienen certeza del horario ni del lugar exacto donde los niños se encuentran resguardados.

FALTA DE APOYO PSICOEMOCIONAL

Es importante recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que, en casos de feminicidio, los padres son considerados víctimas directas. No obstante, la familia asegura que hasta ahora no han recibido acompañamiento psicoemocional adecuado.

El llamado directo se dirigió a las funcionarias encargadas de la protección de la niñez y la familia, como la procuradora María Teresa Araiza, para que los apoyen y les informen con claridad los procesos que se están siguiendo.

Silvia desapareció el 24 de octubre y su cuerpo fue localizado en el ejido Buñuelos el 16 de noviembre.

Desde el 20 de noviembre, los tres hermanos menores de Silvia fueron retirados de su hogar por la Pronnif.