Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos

Coahuila
/ 29 noviembre 2025
    Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos
    Contribuyentes acudieron a la oficina de la Administración Fiscal de Coahuila este fin de semana para aprovechar los descuentos del Buen Fin. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

A casi un año, cerca de 500 mil vehículos siguen sin plaqueo, aunque el titular de la Administración Fiscal General considera que los números son buenos

A unas semanas de que finalice el año, cifras de la Administración Fiscal General (AFG) revelan que solo el 56% de los vehículos han cumplido con el trámite de replaqueo obligatorio.

De un total de más de 1 millón 200 mil vehículos en circulación en el estado, aproximadamente 720 mil ya han completado el proceso. Esto significa que casi 500 mil vehículos aún no han realizado el pago correspondiente, lo que representa un reto para las autoridades fiscales en los últimos días del año.

TE PUEDE INTERESAR: Fortalece Coahuila al sector salud con 30% más presupuesto

José María Morales, titular de la AFG, destacó que, a pesar de la cifra de vehículos pendientes, los resultados obtenidos hasta el momento son positivos y que se espera que al finalizar el año los vehículos plaqueados superen el 65%.

Morales también mencionó que la campaña del Buen Fin, que ofrece descuentos de hasta el 50% en el trámite, ha impulsado un aumento en la afluencia de contribuyentes a las administraciones locales de recaudación.

La oferta, vigente hasta el cierre de noviembre, ha resultado en una mayor presencia de los ciudadanos en las oficinas fiscales, lo que ha facilitado el cumplimiento de este impuesto vehicular en varias regiones del estado.

El titular de la AFG también señaló que el comportamiento de pago ha sido uniforme en todas las regiones de Coahuila. Sin embargo, hizo un llamado a aquellos contribuyentes que aún no han cumplido con el trámite para que lo hagan antes del fin de mes, con el fin de evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales.

Temas


Control Vehicular
placas
A20

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Gobierno de Coahuila

true

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva