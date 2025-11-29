Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos

A unas semanas de que finalice el año, cifras de la Administración Fiscal General (AFG) revelan que solo el 56% de los vehículos han cumplido con el trámite de replaqueo obligatorio.

De un total de más de 1 millón 200 mil vehículos en circulación en el estado, aproximadamente 720 mil ya han completado el proceso. Esto significa que casi 500 mil vehículos aún no han realizado el pago correspondiente, lo que representa un reto para las autoridades fiscales en los últimos días del año.

José María Morales, titular de la AFG, destacó que, a pesar de la cifra de vehículos pendientes, los resultados obtenidos hasta el momento son positivos y que se espera que al finalizar el año los vehículos plaqueados superen el 65%.

Morales también mencionó que la campaña del Buen Fin, que ofrece descuentos de hasta el 50% en el trámite, ha impulsado un aumento en la afluencia de contribuyentes a las administraciones locales de recaudación.