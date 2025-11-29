Falta por cumplir el replaqueo en Coahuila el 44% de vehículos
A casi un año, cerca de 500 mil vehículos siguen sin plaqueo, aunque el titular de la Administración Fiscal General considera que los números son buenos
A unas semanas de que finalice el año, cifras de la Administración Fiscal General (AFG) revelan que solo el 56% de los vehículos han cumplido con el trámite de replaqueo obligatorio.
De un total de más de 1 millón 200 mil vehículos en circulación en el estado, aproximadamente 720 mil ya han completado el proceso. Esto significa que casi 500 mil vehículos aún no han realizado el pago correspondiente, lo que representa un reto para las autoridades fiscales en los últimos días del año.
José María Morales, titular de la AFG, destacó que, a pesar de la cifra de vehículos pendientes, los resultados obtenidos hasta el momento son positivos y que se espera que al finalizar el año los vehículos plaqueados superen el 65%.
Morales también mencionó que la campaña del Buen Fin, que ofrece descuentos de hasta el 50% en el trámite, ha impulsado un aumento en la afluencia de contribuyentes a las administraciones locales de recaudación.
La oferta, vigente hasta el cierre de noviembre, ha resultado en una mayor presencia de los ciudadanos en las oficinas fiscales, lo que ha facilitado el cumplimiento de este impuesto vehicular en varias regiones del estado.
El titular de la AFG también señaló que el comportamiento de pago ha sido uniforme en todas las regiones de Coahuila. Sin embargo, hizo un llamado a aquellos contribuyentes que aún no han cumplido con el trámite para que lo hagan antes del fin de mes, con el fin de evitar sanciones y asegurar el cumplimiento de las metas fiscales.