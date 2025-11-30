$!Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

Coahuila presentó un incremento en el promedio mensual de denuncias por fraudes al pasar de 92 a 216 casos en seis años, de acuerdo a estadísticas reportadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es importante mencionar que estos casos históricamente se incrementan durante la temporada decembrina derivado de la entrega de ahorro y aguinaldos. Ejemplo de ello fue la estafa que vivieron 150 personas que en 2023, trataron de comprar vehículos a crédito a través de la Alianza Nacional Multimarca. TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fraudes inmobiliarios tumban a notarios; van 4 fiats retirados en el año Esta financiera fue acusada de engañar a sus clientes al ofrecer la venta de automóviles en cómodos pagos. Las víctimas señalaron que invirtieron su aguinaldo en diciembre de 2023 para la compra del vehículo y ocho meses después no lo habían recibido. UN DELITO EN ASCENSO De acuerdo a las cifras del SESNSP, el delito de fraude ha mantenido un alza constante en Coahuila en los últimos años. En 2020, el promedio mensual de denuncias fue de 92. Al año siguiente, 2021, se incrementó a 131 denuncias mensuales y en 2022 a 140.

En 2023 tuvo un ligero descenso a 132 denuncias mensuales, pero en 2024 repuntó a 204 y en este 2025 es de 216. JUEGAN CON LA INOCENCIA Los casos de fraude que consisten en crear las condiciones para guiar al engaño a una persona, han tomado relevancia en los últimos años, ya que van desde cantidades como 3 mil pesos hasta millones. Uno de los casos más mediáticos fue el de Lizeth, una mujer acusada de fraude por la venta de casas que no le pertenecían. Lizeth enfrenta alrededor de 20 denuncias. En cuatro, el juez resolvió en su contra y enfrenta una condena de 15 años que actualmente cumple en su domicilio. Las causas penales pendientes continúan en proceso. Aunque se ha informado que busca conciliar con las víctimas. En este tipo de fraudes, el abogado Ricardo Giovanni Hernández Espitia considera que se vive una extensa red de fraudes inmobiliarios, centrada en la venta por internet de casas recuperadas y remates. Estos casos han sido documentados por este medio en las regiones Sureste, Laguna, Norte y Centro del estado.

Estos casos, como los de Saltillo que se estima que alcanzan cifras de hasta 30 millones de pesos y se han revelado la participación clave de profesionales del Derecho. Hernández Espitia indica que los fraudes involucran la oferta de propiedades a precios "ridículos" en portales de internet. La mayoría de los casos son de cuantía media a baja, con montos promedio de 400 mil pesos o menos, si bien las pérdidas totales ascienden a la cifra millonaria. El aspecto crucial del engaño residía en la participación de notarios. Víctimas coinciden en que el notario les aseguraba que todo estaba bien después de revisar la propiedad, dando la confianza necesaria para que la persona firmara y pagara. El abogado indica que la principal barrera es que la mayoría de los fraudes patrimoniales son de querella, lo que requiere que la víctima se acerque e inicie la denuncia. La Fiscalía no puede actuar de oficio ni completar el trámite en lugar de la víctima.

TAMBIÉN SUBEN LOS DESPOJOS Otra de las modalidades que se reportan en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo es el despojo. Aunque menos frecuentes las cifras también van en ascenso al pasar de 33 denuncias mensuales a 45. Al igual que en el caso de fraude, el incremento ha sido constante. En 2020 el promedio mensual fue de 33, en 2021 de 39 denuncias y en 2022 el promedio subió a 40 casos atendidos cada mes. En 2023 disminuyó a 39 y esta tendencia se extendió al 2024 cuando se contabilizaban 32, pero en lo que va de este 2025 el promedio de denuncias es de 45. Casos que acapararon la atención es el predio conocido como La Paloma o Dos Palomas en el que este medio reportó dos invasiones hasta 2020 por representantes de una asociación agrícola. Dado que los fraudes y despojos son casos que suelen tardar años en resolverse es importante que las víctimas acudan a despachos especializados que hagan seguimientos a las requisiciones y etapas de las denuncias.