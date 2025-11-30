Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

Coahuila
/ 30 noviembre 2025
    Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años
    Los fraudes inmobiliarios han acelerado en los últimos años en la entidad. Foto: Especial

Entre 2020 y 2025, los fraudes crecen hasta 134% en el número de denuncias mensuales en promedio

Coahuila presentó un incremento en el promedio mensual de denuncias por fraudes al pasar de 92 a 216 casos en seis años, de acuerdo a estadísticas reportadas ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Es importante mencionar que estos casos históricamente se incrementan durante la temporada decembrina derivado de la entrega de ahorro y aguinaldos. Ejemplo de ello fue la estafa que vivieron 150 personas que en 2023, trataron de comprar vehículos a crédito a través de la Alianza Nacional Multimarca.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fraudes inmobiliarios tumban a notarios; van 4 fiats retirados en el año

Esta financiera fue acusada de engañar a sus clientes al ofrecer la venta de automóviles en cómodos pagos. Las víctimas señalaron que invirtieron su aguinaldo en diciembre de 2023 para la compra del vehículo y ocho meses después no lo habían recibido.

UN DELITO EN ASCENSO

De acuerdo a las cifras del SESNSP, el delito de fraude ha mantenido un alza constante en Coahuila en los últimos años.

En 2020, el promedio mensual de denuncias fue de 92. Al año siguiente, 2021, se incrementó a 131 denuncias mensuales y en 2022 a 140.

$!Casos como el de Lizeth exhiben el modus operandi de redes de defraudadores inmobiliarios en la entidad.
Casos como el de Lizeth exhiben el modus operandi de redes de defraudadores inmobiliarios en la entidad. Foto: Especial

En 2023 tuvo un ligero descenso a 132 denuncias mensuales, pero en 2024 repuntó a 204 y en este 2025 es de 216.

JUEGAN CON LA INOCENCIA

Los casos de fraude que consisten en crear las condiciones para guiar al engaño a una persona, han tomado relevancia en los últimos años, ya que van desde cantidades como 3 mil pesos hasta millones.

Uno de los casos más mediáticos fue el de Lizeth, una mujer acusada de fraude por la venta de casas que no le pertenecían.

Lizeth enfrenta alrededor de 20 denuncias. En cuatro, el juez resolvió en su contra y enfrenta una condena de 15 años que actualmente cumple en su domicilio. Las causas penales pendientes continúan en proceso. Aunque se ha informado que busca conciliar con las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Lizeth evita la cárcel temporalmente por fraude de más de 70 mdp y negocia con víctimas

En este tipo de fraudes, el abogado Ricardo Giovanni Hernández Espitia considera que se vive una extensa red de fraudes inmobiliarios, centrada en la venta por internet de casas recuperadas y remates. Estos casos han sido documentados por este medio en las regiones Sureste, Laguna, Norte y Centro del estado.

$!Expertos en Derecho consideran vital que las víctimas denuncien, ya que este delito no se persigue de oficio.
Expertos en Derecho consideran vital que las víctimas denuncien, ya que este delito no se persigue de oficio. Foto: Especial

Estos casos, como los de Saltillo que se estima que alcanzan cifras de hasta 30 millones de pesos y se han revelado la participación clave de profesionales del Derecho.

Hernández Espitia indica que los fraudes involucran la oferta de propiedades a precios “ridículos” en portales de internet. La mayoría de los casos son de cuantía media a baja, con montos promedio de 400 mil pesos o menos, si bien las pérdidas totales ascienden a la cifra millonaria.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan fraudes inmobiliarios en Saltillo: defraudan a ocho personas con promesas de terreno

El aspecto crucial del engaño residía en la participación de notarios. Víctimas coinciden en que el notario les aseguraba que todo estaba bien después de revisar la propiedad, dando la confianza necesaria para que la persona firmara y pagara.

El abogado indica que la principal barrera es que la mayoría de los fraudes patrimoniales son de querella, lo que requiere que la víctima se acerque e inicie la denuncia. La Fiscalía no puede actuar de oficio ni completar el trámite en lugar de la víctima.

$!Se disparan fraudes y despojos en Coahuila en los últimos 6 años

TAMBIÉN SUBEN LOS DESPOJOS

Otra de las modalidades que se reportan en las estadísticas del Secretariado Ejecutivo es el despojo. Aunque menos frecuentes las cifras también van en ascenso al pasar de 33 denuncias mensuales a 45.

Al igual que en el caso de fraude, el incremento ha sido constante. En 2020 el promedio mensual fue de 33, en 2021 de 39 denuncias y en 2022 el promedio subió a 40 casos atendidos cada mes.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a dos mujeres por fraude con venta de terrenos en Saltillo

En 2023 disminuyó a 39 y esta tendencia se extendió al 2024 cuando se contabilizaban 32, pero en lo que va de este 2025 el promedio de denuncias es de 45.

Casos que acapararon la atención es el predio conocido como La Paloma o Dos Palomas en el que este medio reportó dos invasiones hasta 2020 por representantes de una asociación agrícola.

Dado que los fraudes y despojos son casos que suelen tardar años en resolverse es importante que las víctimas acudan a despachos especializados que hagan seguimientos a las requisiciones y etapas de las denuncias.

Temas


Despojo
Justicia
A20

Localizaciones


Coahuila

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El presidente Donald Trump sostiene una fotografía mientras se dirige a reporteros tras hablar con las tropas por video desde su residencia de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. FOTO: AP / Alex Brandon

Tras el tiroteo en Washington, Trump intensifica sus posturas antiinmigración

Volaris y Viva Aerobus, junto a otras aerolíneas en todo el mundo, alertó a sus clientes que por motivos de actualización de software de los aviones Airbus A320 a nivel mundial, se cancelarán y retrasarán vuelos.

Viva Aerobus y Volaris anuncian cancelaciones y retrasos en Vuelos por actualización de Airbus
Las metanfetaminas es la droga más incautada durante el segundo año de gobierno.

Coahuila: lideran metanfetaminas y cristal aseguramientos sobre cocaína y mariguana
Luego de cinco días, los ex trabajadores de AHMSA concluyeron con su caravana.

Concluyen ex obreros de AHMSA caravana; entregan peticiones a la 4T
Contribuyentes forman largas filas desde temprano para aprovechar los descuentos.

Saltillenses aprovechan últimos días de descuentos en control vehicular y plaqueo
La medida busca brindar buen trato, hacer más agradable su paso por Coahuila y fortalecer el turismo en la entidad.

Coahuila: instruye Policía no infraccionar por tránsito a turistas y paisanos en vacaciones
La asociación busca fortalecer la atención de perros y gatos en situaciones críticas mediante actividades abiertas al público

Corazón Patitas invita a reciclar y adoptar este domingo en el Bosque Urbano
Las empresas deben adaptarse o corren el riesgo de quedar obsoletas ante la rapidez del avance tecnológico.

Uso de IA incrementa hasta 30% eficiencia en manufactura; expertos urgen a adopción productiva