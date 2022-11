Marchan en defensa del INE más de tres mil 500 personas en Torreón

En la marcha continuaron las consignas de “Democracia sí, dictadura no”, “Unidos, no divididos” y “El INE no se toca” .

Criticó que hayan quitado los fideicomisos, policías, a pesar de que existen más de 100 mil personas desaparecidas en el país.

“Nos ataca y si no nos unimos como país, esto lo va a lograr. Estoy aquí porque me duele México, no podemos permitir que un hombre que se está vengando de no sé cuantas cosas en su vida, nos esté llevando al despeñadero, estamos muy mal y debemos detenerlo. Ya basta que se siga. Somos apartidistas pero esto no podemos permitirlo”, comentó.