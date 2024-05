Marchan en Torreón, exigen encuentren a Luisa Reynoso, la niña sustraída por su padre

TORREÓN, COAH.- Luego de siete días sin saber dónde se encuentra Luisa Reynoso Amador, una niña de cinco años, esta mañana su madre, amigos y familiares realizaron una marcha que partió del bulevar Miguel Alemán de la vecina ciudad de Gómez Palacio, hasta la entrada a Torreón; a la altura del Puente Plateado.

Lo anterior para presionar a las autoridades y encuentren a la menor que fue sustraída por su padre la semana pasada y de quien hasta el momento se desconoce su paradero.

TE PUEDE INTERESAR: Toman padres primaria de Monclova, aseguran que calor intenso afecta a alumnos

Los integrantes de la marcha, a su arribo a Torreón, impidieron el paso vehicular por la calle Múzquiz, lo que generó un caos, ya que la protesta se prolongó por espacio de dos horas y media.

Anahí Amador, la madre de la niña, manifestó que debido a su tristeza no ha comido, no duerme, se la pasa llorando, solo se mantiene con agua y ya no puede más con la desesperación.

A las autoridades pidió la detención de su ex pareja, identificado como Luis “N”, porque dice que el ocultamiento e incomunicación de su hija es un delito, al tiempo que está afectando la educación de la menor.