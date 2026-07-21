Más de 100 días sin solución: denuncian trabas de aseguradora y financiera en Lerdo, Durango

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    Más de 100 días sin solución: denuncian trabas de aseguradora y financiera en Lerdo, Durango
    La camioneta Nissan X-Trail 2017 presentó daños por granizo, pero la aseguradora la clasificó como pérdida total, según los afectados en Lerdo, Durango. FRANCISCO RODRÍGUEZ
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Afectados señalan nula resolución de las compañía contratadas para la cobertura del seguro de su camioneta dañada por el granizo

LERDO, DGO.- A 110 días de la fuerte granizada registrada en el municipio de Lerdo, Durango, Jesús Gómez Ramírez y su hermana Sandra denunciaron que continúan sin recibir una solución por parte de la aseguradora Quálitas y la financiera ATRIA para la reparación de su camioneta, pese a contar con una póliza de cobertura amplia.

De acuerdo con los afectados, su camioneta Nissan X-Trail modelo 2017 presentó daños en el cofre, parabrisas, espejo lateral izquierdo, calavera trasera del lado del copiloto y diversas molduras. Sin embargo, Quálitas determinó que la unidad era pérdida total, resolución que asegura no corresponde con las condiciones reales del vehículo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/granizada-en-la-laguna-deja-mortandad-masiva-de-aves-NA19801268

La granizada en Lerdo, Durango, ocurrió a principios de abril durante un Sábado de Gloria, cuando una tromba atípica azotó la región. El fenómeno dejó severas afectaciones, incluyendo la caída de más de 100 árboles, inundaciones y daños a vehículos como cristales rotos y carrocerías abolladas.

Ante esta situación, el caso de los hermanos Gómez fue turnado a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) en la ciudad de Durango, donde se solicitó el dictamen técnico que sustenta la determinación de pérdida total. La audiencia de conciliación se llevó a cabo el pasado 8 de junio.

Durante dicha audiencia, la representación jurídica de la aseguradora presentó un documento elaborado por su ajustador en el que, según el afectado, se incluyeron daños que la unidad no presenta, como afectaciones en los cristales laterales y el quemacocos.

Los afectados solicitaron el pago por daños por un monto de 105 mil pesos, respaldando su petición con presupuestos de talleres especializados en reparación automotriz.

“Mi abogado solicitó un dictamen técnico para comprobar físicamente la unidad. Estamos en espera que nos den fecha”, comentó la afectada Sandra Gómez.

Jesús Gómez explicó que la camioneta fue adquirida mediante un crédito otorgado por la financiera ATRIA, considerada cliente preferencial de Quálitas. Señaló que el pasado 10 de junio, Raziel Jacomé, encargado del área de aseguradoras de ATRIA, le informó que, tras analizar el caso por tratarse de una situación especial, se autorizaría un pago por daños de 89 mil 600 pesos y que daría seguimiento al trámite.

No obstante, aseguró que hasta la fecha no ha recibido el pago ni una respuesta definitiva que permita reparar la unidad.

“En repetidas ocasiones ha prometido que se va a hacer el pago, que está todo hecho, y son muchas mentiras. No sale de lo mismo y no pasa nada”, agregó.

Asimismo, informó que presentó una queja ante el corporativo de Quálitas. Derivado de ello, el pasado 17 de julio fue contactado por Irving Ortega, quien, de acuerdo con su versión, le informó que ATRIA no había realizado ningún trámite para gestionar el pago por daños y que en el sistema únicamente aparece el dictamen de pérdida total.

Finalmente, el afectado hizo un llamado a las autoridades competentes para que se dé seguimiento a su caso y exhortó a la ciudadanía a informarse antes de contratar servicios financieros y de aseguramiento, con el fin de evitar situaciones similares.

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Francisco Rodríguez

Francisco Rodríguez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Laguna y maestro en Periodismo digital por la Universidad de Guadalajara. Es editor y reportero de Semanario, el suplemento de periodismo de investigación de Vanguardia, y es autor de la columna Reflector.

Ha recibido diferentes reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo Rostros de la Discriminación y posteriormente Rostros por la Igualdad, mención en los premios de la SIP y del Breach/Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre otros.

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