Granizada en La Laguna deja mortandad masiva de aves

TORREÓN, COAH.- La intensa tormenta acompañada de granizo que azotó la Comarca Lagunera durante la noche del sábado dejó un saldo marcado por la mortandad de cientos de aves, principalmente en el municipio de Lerdo, Durango, donde el fenómeno impactó con mayor fuerza. El evento meteorológico, que cubrió de blanco amplias zonas de la región, no solo generó daños materiales e inundaciones, sino que también provocó la muerte de múltiples ejemplares de aves silvestres, en su mayoría tordos cabeza amarilla, especie migratoria que se concentra en grandes parvadas durante esta temporada.

De acuerdo con reportes y material difundido en redes sociales, decenas de cuerpos de aves quedaron esparcidos en banquetas, calles y áreas verdes, lo que evidenció la magnitud del impacto. Las imágenes circularon rápidamente, generando reacciones de preocupación e indignación entre usuarios y colectivos ambientales. Especialistas en observación de aves señalaron que la combinación de granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento y lluvia intensa generó condiciones adversas para estas especies. Al tratarse de aves que suelen agruparse en grandes cantidades, el fenómeno incrementó el número de ejemplares afectados. El impacto directo del hielo, sumado a la humedad en el plumaje que reduce su capacidad de vuelo y disminuye su temperatura corporal, provocó que muchas de ellas no lograran resguardarse ni escapar a tiempo.

Entre las especies afectadas se encuentran, además del tordo cabeza amarilla, otras como el tordo cabeza café y el tordo sargento, que también forman parvadas en la región lagunera. Estas aves cumplen una función relevante en el ecosistema, al actuar como controladores naturales de plagas, alimentándose de insectos que afectan cultivos y vegetación. Colectivos ambientales han señalado que la falta de áreas con vegetación densa, derivada del manejo urbano del arbolado, pudo haber influido en la magnitud del daño, al reducir los espacios que funcionan como refugio natural para estas especies durante condiciones climáticas extremas. Además de la mortandad de aves, la tormenta provocó acumulación de hielo e inundaciones en diversos puntos de Lerdo y Gómez Palacio, lo que complicó la movilidad en calles y avenidas.

Ante esta situación, especialistas recomendaron a la población evitar el contacto directo con aves heridas o muertas, debido al posible riesgo sanitario, y reportar su presencia a las autoridades correspondientes para su manejo adecuado. El fenómeno es considerado uno de los eventos meteorológicos más intensos registrados en lo que va del año en la región, dejando evidencia de sus efectos tanto en la infraestructura urbana como en la fauna silvestre. (Con información de medios locales)

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