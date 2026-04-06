Granizada en La Laguna deja mortandad masiva de aves

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/ 6 abril 2026
    Granizada en La Laguna deja mortandad masiva de aves
    Decenas de aves sin vida quedaron esparcidas en calles y banquetas de Lerdo tras la intensa granizada que azotó la región durante la noche del sábado. REDES SOCIALES

La tormenta también provocó inundaciones y acumulación de hielo en calles afectando la movilidad

TORREÓN, COAH.- La intensa tormenta acompañada de granizo que azotó la Comarca Lagunera durante la noche del sábado dejó un saldo marcado por la mortandad de cientos de aves, principalmente en el municipio de Lerdo, Durango, donde el fenómeno impactó con mayor fuerza.

El evento meteorológico, que cubrió de blanco amplias zonas de la región, no solo generó daños materiales e inundaciones, sino que también provocó la muerte de múltiples ejemplares de aves silvestres, en su mayoría tordos cabeza amarilla, especie migratoria que se concentra en grandes parvadas durante esta temporada.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/suspenden-servicio-del-teleferico-de-torreon-por-fallas-electricas-tras-tormenta-NH19785495

De acuerdo con reportes y material difundido en redes sociales, decenas de cuerpos de aves quedaron esparcidos en banquetas, calles y áreas verdes, lo que evidenció la magnitud del impacto. Las imágenes circularon rápidamente, generando reacciones de preocupación e indignación entre usuarios y colectivos ambientales.

Especialistas en observación de aves señalaron que la combinación de granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento y lluvia intensa generó condiciones adversas para estas especies. Al tratarse de aves que suelen agruparse en grandes cantidades, el fenómeno incrementó el número de ejemplares afectados.

El impacto directo del hielo, sumado a la humedad en el plumaje que reduce su capacidad de vuelo y disminuye su temperatura corporal, provocó que muchas de ellas no lograran resguardarse ni escapar a tiempo.

Entre las especies afectadas se encuentran, además del tordo cabeza amarilla, otras como el tordo cabeza café y el tordo sargento, que también forman parvadas en la región lagunera. Estas aves cumplen una función relevante en el ecosistema, al actuar como controladores naturales de plagas, alimentándose de insectos que afectan cultivos y vegetación.

Colectivos ambientales han señalado que la falta de áreas con vegetación densa, derivada del manejo urbano del arbolado, pudo haber influido en la magnitud del daño, al reducir los espacios que funcionan como refugio natural para estas especies durante condiciones climáticas extremas.

Además de la mortandad de aves, la tormenta provocó acumulación de hielo e inundaciones en diversos puntos de Lerdo y Gómez Palacio, lo que complicó la movilidad en calles y avenidas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-registra-alta-afluencia-turistica-en-primera-semana-vacacional-GH19786415

Ante esta situación, especialistas recomendaron a la población evitar el contacto directo con aves heridas o muertas, debido al posible riesgo sanitario, y reportar su presencia a las autoridades correspondientes para su manejo adecuado.

El fenómeno es considerado uno de los eventos meteorológicos más intensos registrados en lo que va del año en la región, dejando evidencia de sus efectos tanto en la infraestructura urbana como en la fauna silvestre.

(Con información de medios locales)

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Clima
Fauna

Localizaciones


Torreón

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán