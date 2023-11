Más de 500 personas han perdido más de 30 mil kilos de peso en Coahuila

En Coahuila, más del 70 por ciento de los adultos mayores tienen sobrepeso u obesidad, es decir, en términos clínicos son pre-diabéticos aunque no presenten síntomas y la enfermedad la desarrollarán en algún momento de si vida si no cambian los hábitos alimenticios y hacen ejercicio.

Roberto Bernal Gómez, secretario de Salud, informó que han realizado más de 500 cirugías bariátricas para reducir la peso, lo que representa más de 30 mil kilogramos retirados al cuerpo de las personas, que con eso han mejorado la calidad de vida.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: así puedes proteger a tu mascota de las bajas temperaturas

“Desafortunadamente Coahuila es uno de los primeros lugares en obesidad y sobrepeso, que van de la mano con la diabetes. Hemos trabado intensamente con el tema poniendo clínicas de sobrepeso, obesidad y enfermedades metabólicas que incluye la diabetes, las alteraciones de las grasas, las dislipidemias y hemos tratado a muchos pacientes”, dijo.

“Hemos operado a 500 pacientes de cirugía bariátrica, los cuales han perdido mucho peso. Somos el único Estado con un programa de este tipo a nivel nacional, ningún otro estado tiene un programa de cirugía bariátrica y menos han operado a 500 personas. Este es un tema que nos preocupa, que deberíamos seguir trabajando”, agregó el médico.

Dijo que la Secretaría de Salud propuso a la Cámara de Diputados que existan temas, asignaturas para educar a los estudiantes a comer sanamente, que existen asignaturas medibles y calificables para hacer deporte en todos los grados. “Esas son las mejores medidas para evitar la obesidad, el sobrepeso y la diabetes”, afirmó.

Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional en el índice de calidad de atención de la diabetes, al proporcionar una atención médica más eficiente a los pacientes, el problema es que muchos no atienden las indicaciones, toman la medicina recetada, no siguen la dieta y no realizan ejercicio.

“Hay que trabajarlo desde la niñez para que no estén gordos, que los padres de familia sepan comer sanamente, que hagan deporte. Todos los gorditos son prediabéticos”, indicó al señalar que la cirugía bariátrica aplica a las personas que tienen un índice de masa corporal de más del 35 por ciento, que es una ecuación entre el peso y la talla.

“El énfasis de operar a los pacientes gorditos es porque la diabetes y sus complicaciones es lo más caro para el sistema de salud de cualquier Estado, para cualquier País. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Ceguera, insuficiencia renal, diálisis, trasplantes, amputaciones, complicaciones que se presentan a los 15 ó 20 años de que se presenta la diabetes”, advirtió.

Al operar a un paciente con diabetes recién diagnosticado, se retrasa la aparición de la diabetes por 20 años y las complicaciones aparecen a partir de los 40 años, por eso el interés de operar a pacientes diabéticos con cirugía metabólica.

“Los mejores hospitales del mundo seleccionan a los pacientes. Cuando eres recién diabético vas para cirugía, para tratamiento médico y a la gran mayoría los están operando. Nosotros estamos muy avanzados en este aspecto, somos el único Estado que tiene este programa y las operaciones son gratuitas”, concluyó.