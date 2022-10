Más de 80 mil coahuilenses padecerán ceguera por problemas de diabetes: especialista en Oftalmología

De los más de 800 mil diabéticos que hay en Coahuila, el 10 por ciento (alrededor de 80 mil) desarrollará ceguera total por el descontrol en los niveles de glucosa, sin embargo, la cifra podría ser mayor si las personas no siguen las recomendaciones médicas, no cuidan la alimentación y no realizan ejercicio.

Christian García, especialista en Oftalmología, advirtió que la debilidad visual y la ceguera son la segunda causa de discapacidad en el estado.

Publicidad

“Su principal causa son la retinopatía diabética, sabemos que la diabetes representa una epidemia que cada vez se vuelve más incontrolable, y es una de las causas no reversibles de ceguera, por eso trabajamos en un tamizaje visual diabético desde que se da el diagnóstico de diabetes”, aseveró.

Por ello, se recomienda acudir al especialista cada año, aunque no se presente algún malestar.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: extienden búsqueda de senderista a cabañas y ejidos; hija pide continuar rescate

Publicidad

Otras causas son la miopía y el astigmatismo, que son reversibles, aunque si no se atienden de manera adecuada generan otras enfermedades como glaucoma, retinopatía miopica, desprendimiento de retina y, a largo plazo, ceguera.

El presidente del Colegio de Optometristas de la Región Laguna refirió que los más de 800 mil diabéticos en Coahuila, prácticamente el 50 por ciento va a padecer retinopatía diabética y, de ese porcentaje el 25por ciento va a perder visión.

“Obviamente, el porcentaje de pérdida visual no va a ser total, no van a quedar en una ceguera, sino van a convertirse en pacientes de visión baja. Del total ¿Cuántos van a quedar en ceguera total? Un 10 por ciento, 80 mil”, apuntó.

Publicidad

VANGUARDIA publicó el pasado 27 de septiembre que aquellas personas que padecen diabetes y se contagian de COVID-19, ven agravada su situación, por lo cual cerca del 10 por ciento requiere de un trasplante.