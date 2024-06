Más de dos horas después de iniciada la jornada, todavía falta el 15% de instalación de casillas en Coahuila

Poco después de las 10:24 horas, el Instituto Nacional Electoral en Coahuila reportó la instalación del mil 574 por ciento de las casillas, cuatro mil 143 casillas electorales de Coahuila, que representan al 85 por ciento del total.

El vocal de organización electoral, Miguel Castillo, dio a conocer que ya solo falta el 15 por ciento de la instalación de casillas en el Estado.

En la sesión permanente, los representantes de los diversos partidos reportaron, para esta hora, al menos 25 incidencias que, en su mayoría, no son consideradas como graves en municipios como Torreón, Ramos Arizpe, Saltillo, General Cepeda, Juárez, Sierra Mojada, Piedras Negras, Múzquiz y Monclova.

Entre los motivos más frecuentes de dichos reportes, fue que el personal del INE no dejaba instalarse a los representantes de los partidos, que no traían listados de acreditación, así como incidencias donde se reportó que no habían llegado urnas para elección de Ayuntamiento o de cualquiera de las elecciones.

También hubo incidencias de falta de llegada de funcionarios de casilla, incluyendo a las presidencias y en Ramos Arizpe, fue detenida una persona a quien se le atribuyen delitos de posible coacción del voto en favor de Morena.

Hubo incidencias como que el presidente de la casilla fue localizado en su domicilio y prefirió entregar el paquete para la instalación, así como la integración de una persona a la mesa directiva de la casilla, que era en realidad representante de un partido político.