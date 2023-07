‘Me están robando lo que es mío’: Saltillense asegura haber sido amedrentado para ceder terreno a nueva tienda Soriana

El dueño del terreno donde Soriana inició la construcción de su nueva tienda comercial al norte de Saltillo, anunció que continuará la batalla para que la empresa le regrese el terreno en el cual edificaron sin el debido trámite legal.

La lucha contra la invasión del predio dio inicio aproximadamente hace tres años, en un terreno ubicado en el bulevar Eulalio Gutiérrez, camino a El Campestre, donde la tienda empezó a construir a pesar de las reiteradas ocasiones en que se le informó que el espacio contaba con un dueño.

“Me han dado tres fechas para la restitución del terreno y del depósito de garantías y no ha sido posible nada de eso, no entiendo a qué se deba o con qué favores cuenta esta gente”, dijo.

Don Benito recuerda que antes de que iniciara la instalación de la empresa, el Municipio de Saltillo le compró un pedazo del terreno para la ampliación de un bulevar que nunca inició, y esto levanta la sospecha de que también por este motivo fue que se pudo iniciar la invasión.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Es mi medio de sustento’: madre de familia pide ayuda para recuperar su moto que le robaron al sur de Saltillo

“Le pido auxilio al señor procurador, al Gobernador, porque no tengo la capacidad económica para andar peleando esto. Soriana está acostumbrado a esto”, expresó durante una rueda de prensa.

“Si no es así, soy capaz de ir al Palacio de Gobierno a encadenarme. Me están robando lo que es mío. No es que no pueda, ya estoy cansado”, dijo.

En ese sentido, don Benito recordó que cuando Soriana inició la construcción en su predio, tuvo que sacar a su familia de ese terreno, puesto que era amedrentado por vehículos de Monterrey y ahora de Zacatecas.

“Cuando vi, se me echaron encima. Uno tiene temor por lo que está pasando. Yo tuve que sacar a mi familia de ahí para su salvaguarda”, expresó.

Este mismo lunes, había una audiencia penal que obedecía a las denuncias que ha interpuesto Benito, la cual tendría efectos para que el terreno se devolviera de forma legal. Sin embargo, no se llevó a cabo.