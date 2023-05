Ante la popularidad de personas de talla pequeña en redes sociales como el caso de “Medio Metro”, VANGUARDIA decidió acercarse a personas con esta discapacidad para conocer mejor su realidad. “Medio Metro” es el apodo con el que se le conoce a José Eduardo Rodríguez, quien se hizo famoso a través de Tik Tok e Instagram cuando bailaba música colombiana disfrazado del Chavo del 8. Si bien sus primeros videos aparecen desde 2021, fue hasta este año cuando sus apariciones en las plataformas alcanzaron millones de visualizaciones con giras por medios de comunicación de alcance nacional. TE PUEDE INTERESAR: Coloca Mude de Saltillo escalón para gente pequeña “MEDIO METRO NOS FAVORECIÓ A TODOS” En una labor similar dentro del entretenimiento, el saltillense Francisco José Luis, mejor conocido como “Chiqui Pegue” en redes sociales, reparte shots en dos antros de la capital coahuilense. En entrevista para VANGUARDIA, mencionó que su trabajo consiste en disfrazarse de distintos personajes como el Chavo del 8, Superman, duende o Luigi en los centros nocturnos y repartir botellas de champaña o shots a las mesas que lo requieran. Francisco, de 22 años, relató que estudió solo hasta la secundaria ante la necesidad de llevar más dinero a su casa y a su familia. Para ello, también ha trabajado como luchador, limpiando limosinas, en un taller de soldadura y como lavaloza en un restaurante, además de brigadista para un candidato político. Añadió que nunca se ha sentido discriminado, y que si bien ha recibido críticas y burlas, no le afectan. “La verdad que no me ofende, soy muy seguro de mí mismo y lo que digan los demás, pues me da igual”, detalló. Además mencionó que a partir de la viralidad de “Medio Metro” tuvo más trabajo en los antros y en la industria del entretenimiento. “Nos benefició a todos los de estatura baja porque sí ha habido más trabajo, tienes que aguantar carro”. “Chiqui Pegue” mencionó que es consciente de que no va a trabajar en los antros toda su vida y que en algún momento le gustaría poner un negocio de comida.

“¿CÓMO TE VOY A DAR MIEDO SI NO MUERDO?” Cynthia Molano es coahuilense y por muchos años ha sido activista por los derechos de las personas de talla pequeña, y siendo diputada federal suplente impulsó varias iniciativas a favor de las personas de talla baja. Es fundadora y directora de la asociación civil Gente Pequeña en Coahuila y respecto al fenómeno de “Medio Metro”, explicó que “es una necesidad de salir a trabajar”. “Es un empleo, que ok él permite las burlas, adelante, porque aparte le gusta. Hay mucha gente de talla pequeña que les gusta estar ahí”, explicó Cynthia. No obstante, también mencionó que muchas veces toman ese tipo de empleos porque son una fuente importante de trabajo. En ese sentido, mencionó que cuando en España se cancelaron los “toreros enanos”, le preguntaron sobre si los prohibiría en México.

Al respecto declaró: “yo no puedo cancelarlos. En ningún momento puedo prohibir eso, porque si yo prohíbo eso de los espectáculos, yo le estoy quitando la oportunidad laboral a muchísima gente. Muchos trabajan ahí porque es necesidad”. No obstante, también apuntó que es importante señalar que muchas de esas personas no tienen seguro ni horarios ni salarios dignos. En ese sentido, Molano Serna relató que “si las empresas y el Gobierno dieran la oportunidad laboral, ellos verían por otro tipo de empleos”. La activista coahuilense explicó que los estereotipos y la discriminación son parte fundamental para que muchas personas de talla baja dejen los estudios y alcancen solo niveles de primaria o secundaria. Añadió que es complicado que los padres de familia se motiven a cuidar o sacar adelante a sus hijos con este tipo de discapacidad ante las burlas que constantemente reciben de la sociedad.

El pasado primero de mayo, Cynthia Molano fue invitada al podcast “Más Allá del Rosa” conducido por Jessica Fernández, mismo que le abrió puertas a mayor visibilidad y a escuchar más casos de discriminación hacia las personas de talla baja. Comentó para VANGUARDIA que entre los comentarios que le hicieron, una mujer le comentó que le habría gustado escuchar el podcast 30 años antes, cuando tuvo una hija con enanismo solo durante un mes antes de abandonarla por la vergüenza. “Porque para las sociedades, la discapacidad es un castigo. Había otros mensajes que decían “yo no me acercaba a usted porque me daba miedo” ¿Cómo te voy a dar miedo? Yo decía, pues si no muerdo. Esa es la mentalidad de la sociedad ue generan el miedo, que genera la burla, que genera una discriminación”, narró Molano. “LAS BURLAS SE HICIERON MÁS NOTORIAS PERO SIEMPRE HAN ESTADO AHÍ” Alejandro Bernal es una persona de talla pequeña y trabaja para el Municipio de Saltillo desde hace varios años. En entrevista para VANGUARDIA, mencionó que la discriminación se presenta “no solamente a las personas de talla baja, sino también a las personas con discapacidad y LGBTTTIQ+”. “Este es un problema que nos converge a la sociedad a seguir trabajando en pro de los derechos, que no solamente se escriba la ley, sino que se ejerza y se lleve a cabo para una sana convivencia y el conocimiento al saber que existimos personas diferentes pero iguales”, agregó Alejandro. Mencionó además que sí ha vivido varios casos de discriminación en los que ha sido agredido física y verbalmente. “No los justifico, pero sucedieron porque desconocen o desconocemos que existimos personas diferentes. Así como pensamos diferente, actuamos diferente, creemos diferente, vemos la vida diferente, pues este es por eso que a falta de conocimiento”, detalló. Respecto al fenómeno de “Medio Metro”, detalló que el hecho de que las redes sociales hicieran que esos personajes “crecieran en el ojo público”, provocó que a las personas de talla pequeña se les vea “como que tenemos que estar en el ámbito de los shows”. “Nos ven como burla o como no importantes, pues y nos dicen ‘tú causas más risa, tú deberías dedicarte a tal’. Entonces nos la creemos y nos dirigimos o nos enfocamos a ese tipo de shows y entretenimiento”, explicó Bernal. Declaró que si bien él ha intentado seguir un legado de profesionistas que le han heredado sus padres, “las redes sociales también juegan un papel muy importante en esto”.