Minera Fuga operaba ilegalmente pocito donde murieron dos mineros en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAHUILA.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) reconoció en un comunicado de prensa que la última revisión al centro de trabajo de Minera Fuga fue el 31 de agosto de 2022, y que desde entonces no había hecho una nueva revisión, pues las medidas precautorias dijo, “se encuentran vigentes”.

La STyPS anunció que presentar piba denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que realice una investigación y deslinde responsabilidades

Sobre el tema, la organización Familia Pasta de Conchos resaltó que no se trata de un accidente y reprochó que siga sin garantizarse la no repetición de tragedias en la región Carbonífera de Coahuila.

En un comunicado, refiere que el pozo propiedad de Minera Fuga, opera con la aprobación en el año 2020 del Servicio Geológico México que no es autoridad competente en materia laboral, pero que hizo la revisión de las minas para la asignación de contratos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El documento menciona que Minera Fuga obtuvo de manera directa el contrato ADAAN-0035-2022 para la venta de 81 miltoneladas de carbón por un monto de 113 millones 462 mil 337.60 pesos. El titulo de la concesión minera donde opera Minera Fuga es el 219312 de nombre “Santa Fe”, propiedad de Alfonso González Garza.

“Dicho titulo minero, no esta inscrito ante la SEMARNAT en las microregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental. Por lo que, si es cierto que no se han otorgado MIAs en está administración, este centro minero estaba operando de forma ILEGAL y por tanto, no se trata de un accidente, sino de un nuevo siniestro”.

Las esposas viudas de los trabajadores mineros de Pasta de Conchos, fallecidos hace 17 años tras una explosión, lamentaron que a cinco años de la actual administración federal, “NO SE TOMARAN MEDIDAS DE NO REPETICIÓN y hasta el momento han fallecido 23 trabajadores y que, en la desgracia de Pinabete, se sumarán 10 mineros más por Rescatar”.