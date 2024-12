Vladímir Putin busca reivindicarse en Ucrania tras ser humillado en Siria

Putin ha dado a entender que cualquier acuerdo de paz debe permitir a Rusia conservar al menos el territorio que ya ha ocupado, y garantizar la neutralidad militar de Ucrania, lo que significa no ingresar en la OTAN. Rusia también quiere suprimir la capacidad militar de Ucrania .

Mientras el régimen de Al Asad se desmoronaba, el presidente electo Donald Trump se mofaba de Rusia por no haber salvado a su aliado y pedía a Putin que llegara a un acuerdo sobre Ucrania, sin explicar cómo podría ser.

“No debemos hablar de un alto al fuego de media hora o medio año, para que puedan reabastecerse de municiones”, dijo Putin en un foro en el sur de Rusia el mes pasado, refiriéndose a Ucrania.

El gobierno ucraniano ha rechazado reiteradamente cualquier condición de paz que formalice la pérdida de su territorio o impida al país aspirar a ingresar en la OTAN.

A corto plazo, el revés de Moscú en Siria podría reducir aún más el margen de compromiso.

Los comentaristas rusos partidarios de la guerra han reaccionado a la caída de Al Asad con desconcierto y rabia, lamentando las vidas de cientos de soldados rusos que murieron apuntalando a un ejército sirio que se desmoronó bajo el asalto rebelde. Las exigencias de la guerra en Ucrania habían reducido la capacidad de Rusia para evitar el colapso.

El domingo, un destacado ultranacionalista ruso, Zakhar Prilepin, llamó a Siria “nuestra catástrofe”.

Muchos de estos comentaristas dijeron que Rusia debía aprender de los errores de Al Asad.

“La conclusión es obvia: es mejor no dejar conflictos congelados”, afirmó Oleg Tsaryov, un exlegislador ucraniano prorruso que ahora escribe sobre la guerra desde el exilio en Rusia. “Si un conflicto está congelado, el enemigo explotará tu momento de debilidad sin dudarlo”, escribió en una respuesta escrita a varias preguntas.

Tsaryov dijo que, para proteger sus intereses, Rusia debe obligar a Ucrania a aceptar un acuerdo de paz que, entre otras cosas, excluya al país de la OTAN y obligue a Ucrania a aceptar la pérdida de las regiones anexionadas por Rusia.

“Los territorios en disputa son causa de conflictos interminables”, dijo.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha dicho recientemente que su país podría aceptar la pérdida temporal de algunos territorios ocupados, pero que nunca consentiría cambios fronterizos permanentes. Las encuestas muestran que la mayoría de los ucranianos apoyan esta opinión.

Algunos comentaristas rusos partidarios de la guerra fueron más lejos que Tsaryov y pidieron a los militares rusos que respondieran al bochorno en Siria con más brutalidad en Ucrania.

Aleksei Pilko, historiador ruso ultranacionalista, escribió el domingo en la aplicación de mensajería Telegram: “Este es precisamente el momento de mostrar una dureza extrema, e incluso crueldad” en Ucrania. Hizo un llamado a que se realizaran asesinatos selectivos de funcionarios ucranianos y más ataques aéreos rusos contra edificios gubernamentales e infraestructuras energéticas ucranianas.

Al igual que Putin, los comentaristas ultranacionalistas rusos han ofrecido pocos detalles sobre cómo un ejército ruso mermado podría lograr una capitulación ucraniana que satisficiera sus exigencias. Pero están unidos en sus llamados al ejército para que intensifique sus ataques.

Que Putin escuche estos u otros argumentos es otro tema.

Vasily Kashin, politólogo de la Escuela Superior de Economía de Moscú, dirigida por el Estado, ha calificado de “ruido mediático” el derroche de fervor nacionalista tras la debacle de Siria.

Dijo que el Kremlin seguiría adelante con la guerra de acuerdo con su plan, y que era poco probable que se distrajera con acontecimientos periféricos que tenían poco o ningún impacto en el campo de batalla.

Ciertamente, Putin ha cultivado durante mucho tiempo una imagen de estratega maestro imperturbable por los altibajos de los acontecimientos cotidianos. Sin embargo, el golpe infligido por el colapso de Al Asad a la reputación global del líder ruso podría obligarle a hacer una demostración de fuerza en Ucrania, dijo Tatiana Stanovaya, politóloga rusa del Carnegie Russia Eurasia Center.

“Podría verse tentado a demostrar que Rusia no está derrotada y que sabe lo que hace”, dijo. “Y eso podría hacer que dudara de lo que está dispuesto a conceder en Ucrania”.

Para mostrarse fuerte, Putin podría poner nuevas condiciones a las conversaciones de paz, o podría intensificar los ataques aéreos, cumpliendo sus frecuentes amenazas. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para poder discutir información confidencial, dijo el miércoles que Rusia podría atacar Ucrania con otro Oreshnik, un nuevo y potente misil balístico, en los próximos días.

El gobierno ucraniano ha dicho en repetidas ocasiones que las amenazas de Putin de una escalada son una simulación, porque el ejército ruso ya está combatiendo al máximo de su capacidad a medida que su invasión se acerca a su cuarto año.

Para algunos analistas rusos, el debate sobre la posible respuesta de Putin a la caída de Al Asad oculta una lección más importante de los 13 años de guerra civil en Siria: la dificultad de ganar un conflicto prolongado.

La campaña militar rusa para acorralar a los enemigos de Al Asad en enclaves resultó inútil en última instancia, una ilusión de victoria que aún podría resonar en Ucrania.

“En el mundo moderno, una victoria solo es posible en una guerra rápida y corta”, escribió Ruslan Pukhov, un destacado experto militar ruso, en una columna sobre Siria publicada el domingo en el periódico económico ruso Kommersant. “Si no puedes asegurar tu éxito en el ámbito político-militar, al final perderás, hagas lo que hagas”.

Constant Méheut colaboró con reportería desde Kiev, Ucrania, y Eric Schmitt contributed from Washington, D. C.

Anatoly Kurmanaev cubre Rusia y su transformación tras la invasión a Ucrania. c. 2024 The New York Times Company.

Por Anatoly Kurmanaev, The New York Times.