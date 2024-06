‘Mira esta bandera, míranos a nosotres, aquí estamos porque merecemos estar’, dice colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo

La madrugada del sábado fue testigo del ascenso de miembros de Orgullo y Dignidad, quienes escalaron el cerro para colocar la bandera en la cara norte de la montaña. Esta acción se desarrolla en un contexto en el que el cerro, que es parte integral de la identidad saltillense, ha estado marcado durante los últimos 15 años por la presencia de una insignia de la organización religiosa Cristo Vive en su cara oriental. La bandera LGBT, por tanto, no solo añade un nuevo símbolo a este paisaje, sino que también genera un diálogo entre diferentes visiones del mundo y del ser humano.

El comunicado del colectivo profundiza en el significado simbólico del Cerro del Pueblo: “El nombre del cerro no es un nombre sin carga. No es cualquier cerro, no está vacío de intenciones, no sucede porque sí. El nombre del cerro nos dice lo que todes queremos reivindicar. Es un recordatorio de la lucha histórica por hacernos de un espacio, por plantarnos sobre un territorio que nos soporta, que nos da cabida, que nos permite permitirnos. El Cerro del Pueblo es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”.

Y continúa: “¿Debemos entonces hablar de una apropiación del espacio? ¿Estamos las disidencias sexodiversas apropiándonos del cerro? Eso significaría que no nos pertenece todavía, que no hemos llegado al mismo nivel de reconocimiento que otros más normativos, más apegados a unas reglas que todes, disidentes y no, necesitamos cuestionar”, se cuestiona el colectivo en su comunicado.

La comunidad LGBT de Saltillo, a través de Orgullo y Dignidad, se reivindica en este espacio. “Sí, nos apropiamos del cerro, y no porque intrínsecamente no seamos pueblo, personas, individues en sociedad; sino porque hay algunos que han decidido por nosotres, que nos han empujado fuera, que nos quieren mantener al margen, marginalizades, perifériques, desterrades y con la cabeza agachada. Nosotres, quienes hemos sido les otres mucho tiempo, levantamos una vez más la cabeza y reclamamos con esta bandera el lugar que también es nuestro”, afirman con determinación.

Este acto de colocar la bandera es un grito de resistencia y de esperanza, un llamado a la sociedad para reconocer la diversidad y celebrar la pluralidad que enriquece a cualquier comunidad. “Mira esta bandera, míranos a nosotres, aquí estamos porque merecemos estar. Nosotres también somos Pueblo, el cerro también es nuestro”, concluyen, en un mensaje contundente.