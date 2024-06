Colocan monumental bandera LGBT en el Cerro del Pueblo de Saltillo

Es en junio de cada año que la población LGBTTTIQ+ vive el mes del orgullo, rememorando los sucesos conocidos como “Los disturbios de Stonewall”, donde miembros de dicha comunidad empezaron a defenderse activamente de la persecución policíaca de Nueva York, que a lo largo de los años había sostenido una política de discriminación y violencia contra esa población.

COMPARTE COMUNICADO COLECTIVO ORGULLO Y DIGNIDAD

“Hoy, en la XV edición de los festejos del Orgullo de nuestra ciudad amanece una bandera de la diversidad de 180 metros cuadrados a la vista de todes. Se extiende y descansa orgullosa sobre un cerro particular, con un nombre particular”, dice el comunicado que el colectivo compartió.

Asimismo, el comunicado dice que “el nombre del cerro no es un nombre sin carga. No es cualquier cerro, no está vacío de intenciones, no sucede porque sí. El nombre del cerro nos dice lo que todes queremos reivindicar. Es un recordatorio de la lucha histórica por hacernos de un espacio, por plantarnos sobre un territorio que nos soporta, que nos da cabida, que nos permite permitirnos. El Cerro del Pueblo es del pueblo, para el pueblo, por el pueblo”.

La comunidad LGBT de Saltillo, a través de Orgullo y Dignidad, se reivindica en este espacio. “Sí, nos apropiamos del cerro, y no porque intrínsecamente no seamos pueblo, personas, individues en sociedad; sino porque hay algunos que han decidido por nosotres, que nos han empujado fuera, que nos quieren mantener al margen, marginalizades, perifériques, desterrades y con la cabeza agachada. Nosotres, quienes hemos sido les otres mucho tiempo, levantamos una vez más la cabeza y reclamamos con esta bandera el lugar que también es nuestro”, afirman.