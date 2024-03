Monclova: Familia de joven que sufrió graves quemaduras por explosión, pide a dueños de negocio se hagan cargo

Con dos meses trabajando en Denny’s, joven sufre grave percance, como no está dado de alta en el IMSS su atención se complica y sus patrones no le dan mayores respuestas

Lamentablemente, el joven no contaba con servicio médico, ya que sus patrones no le aseguraron, al igual que al resto de sus compañeros, y tuvo que ser trasladado a la Clínica de Especialidades donde hasta ahora está siendo atendido, confirmó su hermano Marcos Lozoya.

Daniel corrió hacia la calle, aún con las fuertes quemaduras, gritando “me quemo, me quemo” y pidiendo auxilio, pero sus compañeros no supieron cómo reaccionar.

Dijo que solo el día del accidente Daniel y Rogelio González se hicieron presentes para ver el estado de salud de su trabajador, no obstante no se llegó a un acuerdo con la familia para dar una indemnización por lo ocurrido.

Se limitaron a responder que esperarán a que mejore de salud de Daniel para que vuelva a regresar a trabajar; al momento solo se considera “una incapacidad”.

QUIERE SER CINEASTA

”Él se metió a trabajar para estudiar, como nosotros no tenemos recursos para sus estudios y su sueño era ser cineasta, se metió ahí para trabajar e irse a estudiar”, expuso su hermano.

Señalo que lo único que piden él y su madre, Sandra Sánchez, es que que los empresarios se hagan responsables de los gastos del hospital y de los gastos que se den al aprobarse su alta.

Uno de los médicos que le atienden les ha informado que requerirá de una enfermera que este realizando curaciones diariamente, se requieren cuatro donadores de sangre y los parches para cubrir las quemaduras.

La clínica de Especialidades es un hospital particular, que está generando diariamente costos que se elevarán aún más con el pago de las cirugías.

“En Danny’s hay mucho problema, el cocinero puede ser el cajero, el cajero es todo, Él no era cocinero, pero a Él le tocaba abrir y preparar todo, Él prendió la estufa y al haber una fuga fue el más afectado por la explosión.

“A mÍ lo que me preocupa es que les pedimos parches a ellos (los dueños) y no se han presentado, fue mi mamá a poner una demanda en la Fiscalía General y no se la aceptaron, que por que no procedía ahí, se interpondrá por negligencia y por la falta del seguro médico”. dijo el hermano del afectado..

La familia hace el llamado a las autoridades laborales y del Gobierno Estatal para que se apoye a Daniel en este caso, toda vez que requiere de más atención médica y no se cuentan con los recursos suficientes para cubrir los gastos”, concluyó.